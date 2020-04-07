2020-04-07T13:08:31+03:00
Общество

Деньги за свет без выхода в свет

«Уралэнергосбыт» направит своим потребителям полтора миллиона инструкций по переходу на дистанционное обслуживание
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Гарантирующий поставщик электричества в Челябинской области — ПАО «Уралэнергосбыт» — подготовил для южноуральцев послания с подробным перечнем сервисов для дистанционного обслуживания. В ближайшее время они появятся в почтовых ящиках граждан, чтобы те не допустили просрочек по коммунальным услугам и одновременно не нарушили режим самоизоляции.

Как объясняют в пресс-службе «Уралэнергосбыт», в соответствии с указом президента РФ офисы обслуживания поставщика энергии временно закрыты. Однако в «УЭ» продолжают работу «на удаленке». По телефону горячей линии 8-800-22-22-500 жители Челябинской области могут получить любую консультацию, в том числе пошаговую инструкцию для регистрации в личном кабинете.

В бумажных же посланиях от гарантирующего поставщика содержатся объяснения как передавать показания, получать электронные квитанции и оплачивать электрическую энергию, не выходя из дома. Сообщения будут содержать данные абонентов, необходимые для подключения к личному кабинету, в частности лицевой счет и номер прибора учета.

«Уралэнергосбыт» напоминает, что личный кабинет позволяет подключить одновременно несколько лицевых счетов. Таким образом можно передавать показания и совершать оплату за своих родителей, пребывающих на самоизоляции, у которых использование онлайн-сервисов вызывает сложности. Если вы еще не перешли на дистанционные сервисы — самое время это сделать.

Передать показания за электроэнергию дистанционно можно:

в личном кабинете «Уралэнергосбыт»;

— по телефону-автоответчику 8-800-1000-172;

— с помощью формы «Передать показания» на сайте.

Оплатить электроэнергию дистанционно без комиссии можно:

— в личном кабинете «Уралэнергосбыт»;

— в сервисах ПАО «Сбербанк России»: через мобильное приложение, «Сбербанк Онлайн» и «Автоплатеж»;

— через Систему «Город» (для держателей карт Челябинвестбанка);

— в личном кабинете «Челиндбанк» (для держателей карт Челиндбанка).

Задать вопросы по начислениям за электроэнергию:

по телефону горячей линии 8-800-2222-500.

Предоставить в адрес «Уралэнергосбыт» какие-либо подтверждающие документы:

через интернет-приемную на сайте компании.

Жители города Челябинска дополнительно получат инструкции по передаче показаний и дистанционной оплате за отопление.

Передать показания по отоплению и ГВС дистанционно можно:

— в личном кабинете АО «УСТЭК-Челябинск»;

— в личном кабинете ООО «ГЦНКП»;

— по телефонам, указанным в квитанции.

Оплатить дистанционно за отопление и ГВС без комиссии можно:

— в личном кабинете АО «УСТЭК-Челябинск»;

— в личном кабинете ООО «ГЦНКП»;

— в сервисах ПАО «Сбербанк России»: через мобильное приложение, «Сбербанк Онлайн» и «Автоплатеж»;

— через Систему «Город» (для держателей карт Челябинвестбанка);

— в личном кабинете «Челиндбанк» (для держателей карт Челиндбанка).

Задать вопросы по начислениям по отоплению и ГВС:

— в личном кабинете ООО «ГЦНКП» в разделе «Служба поддержки» (можно прикрепить к электронному письму подтверждающие документы);

— по телефонам, указанным в квитанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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