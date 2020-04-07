Деньги за свет без выхода в свет
Гарантирующий поставщик электричества в Челябинской области — ПАО «Уралэнергосбыт» — подготовил для южноуральцев послания с подробным перечнем сервисов для дистанционного обслуживания. В ближайшее время они появятся в почтовых ящиках граждан, чтобы те не допустили просрочек по коммунальным услугам и одновременно не нарушили режим самоизоляции.
Как объясняют в пресс-службе «Уралэнергосбыт», в соответствии с указом президента РФ офисы обслуживания поставщика энергии временно закрыты. Однако в «УЭ» продолжают работу «на удаленке». По телефону горячей линии 8-800-22-22-500 жители Челябинской области могут получить любую консультацию, в том числе пошаговую инструкцию для регистрации в личном кабинете.
В бумажных же посланиях от гарантирующего поставщика содержатся объяснения как передавать показания, получать электронные квитанции и оплачивать электрическую энергию, не выходя из дома. Сообщения будут содержать данные абонентов, необходимые для подключения к личному кабинету, в частности лицевой счет и номер прибора учета.
«Уралэнергосбыт» напоминает, что личный кабинет позволяет подключить одновременно несколько лицевых счетов. Таким образом можно передавать показания и совершать оплату за своих родителей, пребывающих на самоизоляции, у которых использование онлайн-сервисов вызывает сложности. Если вы еще не перешли на дистанционные сервисы — самое время это сделать.
Передать показания за электроэнергию дистанционно можно:
— в личном кабинете «Уралэнергосбыт»;
— по телефону-автоответчику 8-800-1000-172;
— с помощью формы «Передать показания» на сайте.
Оплатить электроэнергию дистанционно без комиссии можно:
— в личном кабинете «Уралэнергосбыт»;
— в сервисах ПАО «Сбербанк России»: через мобильное приложение, «Сбербанк Онлайн» и «Автоплатеж»;
— через Систему «Город» (для держателей карт Челябинвестбанка);
— в личном кабинете «Челиндбанк» (для держателей карт Челиндбанка).
Задать вопросы по начислениям за электроэнергию:
по телефону горячей линии 8-800-2222-500.
Предоставить в адрес «Уралэнергосбыт» какие-либо подтверждающие документы:
через интернет-приемную на сайте компании.
Жители города Челябинска дополнительно получат инструкции по передаче показаний и дистанционной оплате за отопление.
Передать показания по отоплению и ГВС дистанционно можно:
— в личном кабинете АО «УСТЭК-Челябинск»;
— в личном кабинете ООО «ГЦНКП»;
— по телефонам, указанным в квитанции.
Оплатить дистанционно за отопление и ГВС без комиссии можно:
— в личном кабинете АО «УСТЭК-Челябинск»;
— в личном кабинете ООО «ГЦНКП»;
— в сервисах ПАО «Сбербанк России»: через мобильное приложение, «Сбербанк Онлайн» и «Автоплатеж»;
— через Систему «Город» (для держателей карт Челябинвестбанка);
— в личном кабинете «Челиндбанк» (для держателей карт Челиндбанка).
Задать вопросы по начислениям по отоплению и ГВС:
— в личном кабинете ООО «ГЦНКП» в разделе «Служба поддержки» (можно прикрепить к электронному письму подтверждающие документы);
— по телефонам, указанным в квитанции.
ИСТОЧНИК KP.RU