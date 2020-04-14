Чем заняться на самоизоляции: жители Челябинска получают новые профессии онлайн

Многие курсы можно пройти бесплатно. Пользуйтесь во время самоизоляции! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кто-то на карантине «сходит с ума» от безделья. А кто-то проводит время с пользой. Ведь это такая возможность заняться тем, чем давно хотел, но не успевал, — самообразованием. Сегодня есть множество самых разных обучающих курсов! С их помощью можно повысить квалификацию и даже кардинально сменить профессию. Чем и пользуются челябинцы. Специалисты в области дистанционного образования и онлайн-студенты рассказали «Комсомолке» об особенностях такого обучения.

ДЛЯ УЧЕБЫ

Александр Демин, директор Института открытого и дистанционного образования ЮУрГУ.

Александр Демин, директор Института открытого и дистанционного образования ЮУрГУ:

— Дистанционные образовательные технологии в ЮУрГУ реализуются с 2001 года. Наши онлайн-курсы организованы на собственной платформе онлайн обучения «Электронный ЮУрГУ», которая развернута на сервере университета на базе СДО Moodle.

Благодаря тому, что все курсы всех преподавателей не зависимо от формы обучения и направлений подготовки заведены в образовательный портал и уже использовались преподавателями в смешанном формате, переход университета на полностью дистанционное обучение занял несколько дней, которые понадобились для размещения дополнительных материалов и онлайн мероприятий.

Мы используем собственные ресурсы, к которым относятся образовательный портал, система онлайн-трансляций (вебинары), а также виртуальные лабораторные комплексы. Имея большой опыт дистанционной работы, мы располагаем всеми необходимыми ресурсами для ведения занятий в дистанционном формате, в том числе для студентов технических направлений. Мы располагаем виртуальными комплексами, которые моделируют проведение лабораторных занятий, максимально приближенных к реальным условиям.

Самый главный ресурс — это наши преподаватели, которые освоили новые образовательные технологии и активно используют их в своей работе.

Алена Левина, заведующий кафедрой «Менеджмент» ВШЭУ ЮУрГУ:

— Сразу после Нового года Китай закрыл границы, и ряд наших студентов не успел вернуться для обучения во втором семестре. Поэтому к дистанционному обучению мы с частью групп приступили еще в начале января. Конечно, для преподавателей прибавилось работы. Ведь появилась необходимость перестроить материалы под новый формат обучения.

Алена Левина, заведующий кафедрой «Менеджмент» ВШЭУ ЮУрГУ.

В таком формате контакт со студентами не прерывается. Занятия проходят очень увлекательно. В «Электронном ЮУрГУ» есть масса инструментов, которые позволяют разнообразить пары. Например, можно использовать совместную демонстрацию экранов, чтобы студенты и преподаватель одновременно работали над задачами, графиками. Можно проверять, как усвоен материал, с помощью мини-опросов, на которые нужна моментальная реакция студента. Можно взаимодействовать со студентами в чате, а можно — в живой беседе. Каждого учащегося видно на экране. Можно также создавать отдельные комнаты для работы в подгруппах, а потом в общей комнате обсуждать результаты. Студенты отправляют задания, выполненные по ходу занятия, и быстро получают обратную связь. То же с домашней работой.

Главный плюс дистанционного обучения — улучшилась посещаемость занятий. «Электронный ЮУрГУ 2.0» доступен с любого устройства. К слову, тех, кто не работает на занятии, видно сразу. Поэтому, как и на обычных парах, просто промолчать не получится. Если по какой-либо причине присутствовать на занятиях не удалось, ознакомиться с лекциями можно позже. Все они выложены в системе. Никакой отсрочки учебного процесса у нас нет, расписание не менялось.

Дистанционные образовательные технологии в ЮУрГУ реализуются с 2001 года.

Анастасия Дмитриева, студентка 4 курса кафедры «Экология и химическая технология» Института естественных и точных наук ЮУрГУ:

— С введением дистанционного обучения почти ничего не изменилось. Нагрузки не стало меньше, пары проводятся по расписанию, домашние задания тоже задают. Занятия по видеосвязи — это интересный опыт. Мне нравится, что с преподавателями теперь хорошая обратная связь. Можно быстро получить ответ на любой вопрос, проверенное домашнее задание, и так же быстро внести все исправления. В очном режиме пришлось бы ждать следующей пары с этим же преподавателем.

Проблем с тем, чтобы настроиться на учебу, у меня нет. Я понимаю, что эти пары нужны мне, а не кому-то другому, ведь в последний год в университете нужно получить максимальное количество информации. Так что просто сажусь и работаю.

Конечно, просыпаться на пары, которые проходят дома, легче. Но хотелось бы, чтобы скорее восстановился прежний режим учебы.

ДЛЯ РАБОТЫ

Ольга Бабушкина, специалист по связям с общественностью ЧелГУ

Проходит курсы по цифровому маркетингу и SMM

— Я прохожу два онлайн-курса: «Цифровой маркетинг и социальные сети» и «Цифровой маркетинг в бизнесе». Один от питерского университета, другой — от московского.

Многие вузы на время карантина открыли бесплатно свои курсы онлайн, и я решила протестировать, что это такое. В МГУ, СпбГУ и ВШЭ уже закончились наборы студентов к тому времени, поэтому взяла то, что осталось по своей тематике.

Ольга Бабушкина, специалист по связям с общественностью. Фото из личного архива героини материала

Было интересно даже просто посмотреть, как все устроено. Можно просто смотреть уроки бесплатно. Или заплатить 1800 рублей — тогда открывают все контрольные тесты, аттестационный тест и высылают электронный вариант сертификата о прохождении курса. Я выбрала второй вариант. И это очень дисциплинирует.

За неделю нужно прослушать короткие видеоуроки по 10 минут. В середине лекции преподаватель прерывается, всплывает тест, типа “А о чем только что я говорил?” Если ответил правильно, слушаешь дальше. Нет — слушай заново. Очень концентрирует.

Потом нужно сделать практическую работу с изучением дополнительных материалов, сдать по ней контрольный тест, а затем еще тренировочный и контрольный тесты по итогам недели. И так 10 недель! Потом экзаменационный тест.

Другой курс я прохожу бесплатно: поэтому только лекции, без контрольных заданий. Но можно общаться на форуме с другими студентами.

Учиться оффлайн, по-моему, легче и продуктивнее. На лекции преподавателя не отпускают, пока он все не разжует. Каждому объясняют ошибки по домашнему заданию.

ДЛЯ ДУШИ

Елена Маркова, PR-специалист

Прошла онлайн-интенсив для архитекторов и дизайнеров

— Во время карантина я прошла трехдневный интенсив от питерской дизайнерской студии по архитектурной визуализации в Фотошопе. Он онлайн, но не в записи, а в режиме реального времени. Спикер в Adobe Photoshop делала проект, и мы за ней повторяли. Есть, конечно, курсы и в записи, но в реальном времени лучше. Можно вопрос задать. Можно показать свою работу, чтобы спикер ее оценил.

Концептуальная визуализация, которую Елена Маркова сделала во время онлайн-обучения. Справа - сама автор иллюстрации. Фото из личного архива героини материала.

Интенсив планировался давно. А тут еще и с карантином совпало. В офф-лайне такое сложно проводить. В таких интенсивах важно, что сидишь за своим компьютером. Поэтому в домашнем варианте даже предпочтительнее.

К тому же, спикер — одна из лучших в России. Она работает с известными зарубежными архитекторами. Благодаря онлайн-формату, у нее могут учиться люди из любой точки мира.

Дизайн — это мое хобби, не связанное с работой. Почему решила пройти интенсив? Как у Алисы в стране чудес: чтобы оставаться на месте, надо бежать. Ну и просто интересно.

Я брала интенсив с записью, чтобы можно было пересмотреть. Стоил он совсем недорого. Я еще бесплатно лекции слушаю онлайн. Как говорится, было бы желание!

Чем заняться во время самоизоляции? Учиться! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ИНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМЫ С ОБУЧАЮЩИМИ КУРСАМИ

ode.susu.ru — В ЮУрГУ можно получить высшее образование удаленно благодаря ресурсам Института открытого и дистанционного образования (ИОДО). Выбирая дистанционный формат, абитуриент получает шанс обучаться в престижном вузе без затрат на проезд и проблем проживания в другом городе.

stepik.org — курсы для школьников и взрослых. Все от подготовки к ЕГЭ по русскому языку до обучения первой помощи при остановке сердца.

coursera.org предлагает большой список тем. Например: «История искусств», «Основы поиска дела жизни», «Речевой этикет», «Управление финансами и теория лжи».

universarium.org предлагает курсы на самые разные темы от философии медицины до воспитания креативности в семье и «Научного метода Шерлока Холмса» (развитие дедукции).

openedu.ru — более 400 курсов, составленных при участии российских университетов. Астрономия, персидская литература, ракетостроение — да все, что угодно есть здесь.

khanacademy.org — тысячи курсов (например, «Деньги и банковское дело») и видеороликов (например, про исследование на Марсе).

intuit.ru — первопроходцы в русскоязычном онлайн-образовании. Есть курсы как для взрослых, так и для школьников.

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