Коронавирус в Челябинске, последние новости на 8 апреля 2020 года: новые туристы из-за границы и толпы на службе занятости

Накануне губернатор Алексей Текслер сообщил, что от коронавируса в Челябинской области вылечились еще двое человек (всего четверо). Их выписали из больницы. Подтвердился один случай заболевания (всего 32 с начала эпидемии). Плюс два новых условно положительных.

Статистика по коронавирусу в Челябинской области на 6 часов утра 8 апреля выглядит так:

* подтверждено 32 случая заболевания COVID-19;

* в больнице на сегодняшний день остаются 28 человек (Челябинск — 13, Кизильский район — 5, Магнитогорск — 3, Златоуст — 1, Бреды — 4, Верхнеуральск — 2);

* 4 человека вылечились;

* условно положительный диагноз у 2 человек.

Чтобы избежать дальнейшего распространения коронавируса в Челябинске, теперь всех туристов из зарубежья в обязательном порядке помещают под обсервацию. Напомним, что раньше они уходили на домашнюю самоизоляцию, а в обсерватор отправляли только туристов с симптомами коронавируса.

Челябинский аэропорт для международных авиалиний закрыт. Шестерых южноуральцев, которые в скором времени прилетят из Гоа в Екатеринбург, поместят под обсервацию там же.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

На службе занятости — аншлаг. Люди толпами идут за повышенным пособием по безработице. Им выплатят по 15 тыс. руб. Но только один раз и только тем, кто пострадал из-за коронавируса в Челябинске. Подробности читайте ЗДЕСЬ.

Специалисты считают, что, несмотря на кризис, работу сейчас найти возможно. В базе данных — почти 22 тысячи вакансий. К тому же, сейчас — самое время пройти переподготовку и найти новую работу.

— После отмены карантина восстановятся ИП и самозанятые, те же парикмахерские. Сработает отложенный спрос, — говорит начальник Главного управления по труду и занятости населения Владислав Смирнов.

Но пока из-за коронавируса в Челябинске сохраняется режим самоизоляции, многое под запретом. Парикмахерским не разрешают открыться.

На дачи ездить нельзя. По словам главы региона, до конца недели другого решения принято не будет. Может, потом послабление режима станет возможным, если на участок отправляться на частном автомобиле с соблюдением максимальной предосторожности.

Под вопросом и Парад Победы 9 мая. Решение по нему пока не принято (оно,скорее всего, будет единым для всей страны). Но подготовка к проведению торжественного построения Челябинского гарнизона и других праздничных событий сейчас идет.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на 8 апреля 2020 года.

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