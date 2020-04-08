2020-04-08T05:48:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 8 апреля 2020 года: подтвержден диагноз у еще одного пациента

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на утро 8 апреля 2020 года
Ирина КАРЕЛИНА
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Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 8 апреля 2020 года: подтвержден диагноз у еще одного пациентаКоронавирус в Магнитогорске, последние новости на 8 апреля 2020 года: подтвержден диагноз у еще одного пациентаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Накануне с помощью повторного анализа еще одному пациенту подтвердили диагноз коронавирус. В Магнитогорске это четвертый случай заболевания.

Кроме того, в Челябинской области — плюс два новых условно положительных диагноза на коронавирус. Но есть и хорошая новость — также двое человек вылечились (всего четыре).

В Магнитогорске продолжает действовать всеобщий режим самоизоляции. Парикмахерским пока не разрешают открыться.

Садоводам не разрешают ехать на дачи. До конца недели другого решения принято не будет. По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, может, потом послабление режима станет возможным, если на участок отправляться на частном автомобиле с соблюдением максимальной предосторожности.

Под вопросом оказалось и проведение Парада Победы 9 мая. Решение по нему пока не принято.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на 8 апреля 2020 года.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Ситуация с коронавирусом в Магнитогорске на утро 8 апреля 2020 года выглядит так:

* получают лечение в больнице 3 подтвержденных больных;

* 1 человек вылечился от коронавируса и выписался из больницы;

* у 1 пациента — условно положительный диагноз.

Статистика по коронавирусу в Челябинской области на 8 апреля:

* подтверждено 32 случая заболевания COVID-19;

* в больнице на сегодняшний день остаются 28 человек;

* 4 человека вылечились;

* условно положительный диагноз у 2 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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