Коронавирус в Челябинске, последние новости на 9 апреля 2020 года: отделение больницы закрыли на карантин из-за новой жертвы COVID-19

В Челябинске в областной клинической больнице №3 целое пульмонологическое отделение на 60 коек отправили на карантин из-за обнаруженного у пациента коронавируса. Больного перевели в горбольницу №8. Его анализ считается условно положительным и сейчас перепроверяется. У всех, контактировавших с ним (в том числе других пациентов), тоже взяли анализы. Результаты оказались отрицательные. Медработники, которые были в контакте с больным, ушли на самоизоляцию. Отметим, что это отделение готовили для лечения пациентов с коронавирусом в Челябинске. Сейчас его дезинфицируют.

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Всего к статистике по коронавирусу в Челябинской области добавилось три условно положительных диагноза. Хорошие новости: за сутки не подтвердилось ни одного случая коронавируса и выписали еще двоих человек в Челябинске. Итого шесть южноуральцев уже вылечились от коронавируса.

Статистика по коронавирусу в Челябинской области на 9 апреля выглядит так:

* подтверждено 32 случая заболевания COVID-19;

* в больнице на сегодняшний день остаются 26 человек (Челябинск — 11, Кизильский район — 5, Магнитогорск — 3, Златоуст — 1, Бреды — 4, Верхнеуральск — 2);

* 6 человека вылечились;

* условно положительный диагноз у 5 человек.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

* начали тестировать на коронавирус пожилых людей. В течение нескольких дней пробы сдали 47 человек с диагнозом ОРВИ. Идти в поликлинику не нужно. Доктора приедут на дом.

* Жители Челябинска заметили, что на улицах города стало больше полицейских. Они следят за соблюдением всеобщего режима самоизоляции. Сегодня наказывают только тех нарушителей изоляции, кто получил постановления Роспотребнадзора (например, туристы, вернувшиеся из-за границы). Но если будет много гуляющих по городу людей, будут наказывать всех подряд. Об этом сказал губернатор Алексей Текслер.

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* Мотоциклиста из Магнитогорска оштрафовали за несоблюдение режима самоизоляции из-за коронавируса в Челябинской области. На водителя обратили внимание местные патрульные. Мужчина, который решил в час ночи покататься на мотоцикле, не имел предписания о самоизоляции. Но он был пьян. Теперь ему придется разбираться не только с административными протоколами за вождение в пьяном виде, но и выплатить 15 тысяч рублей за нарушение самоизоляции.

* Еще полиция остановила во время пробежки чемпионку России по горному бегу Наталью Нещерет. Не оштрафовали, но отчитали. Спортсменка была впечатлена и сказала, что теперь точно будет сидеть дома.

Полиция ловит нарушителей самоизоляции.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

* Многие ученики и родители обеспокоены тем, продлят ли учебный год в школах Челябинска. Из-за коронавируса в Челябинске уже перенесены экзамены, а дети учатся на дистанционном обучении, которое может не охватить всю программу. Сейчас изменений в учебном году не планируется. Как отметил министр образования Челябинской области Александр Кузнецов, «если не выдадим программу во вторых классах — нагоним в третьем».

* Из-за эпидемии коронавируса в Челябинске выросли цены на квартиры. Правда, ненамного — на 1,6%. В среднем, квадратный метр в Челябинске стоит сейчас 41 тыс. руб. В соседнем Магнитогорске более серьезное повышение — почти три процента. Но и жилье там значительно дешевле.

* Допустят ли на пасхальные богослужения в храмах прихожан или они смогут участвовать в них в режиме онлайн в Интернете, митрополит Челябинский и Миасский Григорий примет решение не позднее 15 апреля.

* Не запретят ли из-за коронавируса в Челябинске поездки на кладбища в родительский день? В 2020 году он выпадает на 28 апреля. В пресс-службе главы региона подчеркнули, что еще есть время сориентироваться в соответствии с ситуацией и предложили вернуться к этому вопросу ближе к дате.

* После отмены пробников ОГЭ и ЕГЭ 2020 из-за коронавируса в Челябинске Федеральный институт педагогических измерений выложил все демонстрационные варианты КИМов в интернет. Любой выпускник может зайти на сайт ФИПИ и там протестироваться. Это виртуальная тренировка. Раньше она проходила в очном режиме, но из-за пандемии сейчас все образование проходит дистанционно.

Школьники занимаются дистанционно.Фото: Мария ЛЕНЦ

* Среди тех, кому следует максимально беречься от коронавируса, — беременные женщины. Поликлиники и женские консультации принимают их в прежнем режиме.

* В Челябинской области ГИБДД возобновит регистрацию авто и сдачу экзаменов с понедельника, 13 марта. Принимать граждан будут только по предварительной записи на госуслугах и строго в назначенное время, чтобы снизить риск заражения коронавирусом в Челябинске.

* Еще двух южноуральцев оштрафовали за фейки о коронавирусе в Челябинске и области. Нарушителям придется выплатить по 30 тысяч рублей. Это 41-летний житель Челябинска, который написал в соцсети, что якобы полиция закрыла въезд в город. И парень из Кусы, который рассказал, что «две семьи увезли в Миасс с вирусом». Оба сообщения оказались ложными.

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* На 200% выросло число сообщений о интернет- и телефонных аферистах. Они «продают» чудо-средства от COVID-19 и навязывают несуществующие услуги. Например, платную обработку квартир от коронавируса.

Но есть и хорошие новости: на 60% сократилось число ДТП. На 86% меньше возбуждается уголовных дел по всем статьям УК.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на 6 часов утра 9 апреля 2020 года.

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