Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 9 апреля 2020 года: горожан штрафуют за нарушение самоизоляции
Накануне выявили два новых случая заражения коронавирусом в Магнитогорске.
Статистика заболеваемости в городе на утро 9 апреля 2020 года выглядит так:
* получают лечение в больнице 3 подтвержденных больных;
* 1 человек вылечился от коронавируса и выписался из больницы;
* у 3 пациентов — условно положительный диагноз.
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В Магнитогорске мотоциклиста оштрафовали за несоблюдение самоизоляции. На водителя обратили внимание местные патрульные. Мужчина, который решил в час ночи покататься на мотоцикле, не имел предписания о самоизоляции. Но он был пьян. Теперь мужчине придется разбираться не только с административными протоколами за вождение в пьяном виде, но и выплатить 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции.
Из-за коронавируса в Магнитогорске выросла стоимость квартир. В среднем квадратный метр жилплощади за I первый квартал этого года стал стоить больше на 2,9%. Для сравнения, в Челябинске — на 1,6%.
Отметим, что в Магнитогорске средняя цена 1 кв. м. равна почти 32 тыс. руб. И это один из самых низких ценников на жилье среди российских городов.
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Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на 9 апреля 2020 года.
Узнать больше новой информации о коронавирусе в Челябинской области вцелом можно ЗДЕСЬ.
Инфографика: Эдуард Фадюшин
Статистика по коронавирусу в Челябинской области на 9 апреля выглядит так:
* подтверждено 32 случая заболевания COVID-19;
* в больнице на сегодняшний день остаются 26 человек (Челябинск — 11, Кизильский район — 5, Магнитогорск — 3, Златоуст — 1, Бреды — 4, Верхнеуральск — 2);
* 6 человека вылечились;
* условно положительный диагноз у 5 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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