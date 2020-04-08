Губернатор Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинске: «Двое выписаны, трое под подозрением»

За минувшие сутки в Челябинской области не подтвердилось ни одного случая коронавируса, но добавилось три условно положительных диагноза. Губернатор Алексей Текслер доложил о коронавирусе в Челябинске.

— Заградительные меры дают результаты, но расслабляться рано, — подчеркнул глава региона.

Выписали еще двоих человек в Челябинске. Итого шесть южноуральцев вылечились от коронавируса.

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Глава региона также прокомментировал самочувствие своего пресс-секретаря. Сергей Зюсь, у которого сейчас условно положительный тест на COVID-2019, чувствует себя хорошо. Сейчас ждут результатов новых анализов из новосибирского «Вектора». Сам Серей Зюсь накануне выложил пост из больницы, где рассказал, что у него все хорошо. Говорит, выспался первый раз за паря месяцев.

— Алексей Леонидович [Текслер] все время на связи, поддерживает меня. И вопросов задаёт больше, чем любой доктор, — поделился Сергей Зюсь. — Из рабочего процесса не выключаюсь, много читаю, всем отвечаю.

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Отметим, что пока все анализы в круге общения пресс-секретаря главы региона отрицательные. Накануне тестирование прошли и журналисты из губернаторского пула, которые ходили на брифинги. Читайте, как проверяют на коронавирус и почему нашего журналиста довели до слез.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

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