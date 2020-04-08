Дезинфекция подъездов в Челябинске при коронавирусе: должны ли в доме обрабатывать перила и пол

Вы тоже стали с подозрением относиться к соседям? В городе уже больше десятка больных коронавирусом. В каких районах они живут, с кем общались, эта информация не разглашается. Горожане жалуются: дороги поливают перекисью водорода, а почему не проводится дезинфекция подъездов в Челябинске при коронавирусе?

— Уборщицу в своем подъезде я не видела никогда. Окна на этажах у нас в пластике — открывается только одно, на верхнем. Лишний раз подъезд не проветришь. И если кто-то пройдется по подъезду больной, от вируса будет трудно избавиться, — возмущается жительница Центрального района Эльвира.

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Ее страхи оправданы. Вирус запросто оседает на дверных ручках, на домофонах, почтовых ящиках, на перилах. В эти дни их желательно мыть.

Госжилинспекция региона разослала руководителям управляющих организаций информационное письмо о необходимости проводить дезинфекцию во дворах и подъездах жилых домов.

— Рекомендуем проведение профилактической дезинфекции в местах общего пользования: это подъезды, тамбуры, холлы, коридоры, лифты, лестничные площадки и марши, а также мусоропроводы, — говорится в письме.

Кроме того, дезинфекции подъездов в Челябинске при коронавирусе подлежат наружные двери и поручни на крыльце, тротуары, скамейки, детские городки.

Выдержка из письма ГЖИ.

Подъезды рекомендовано обрабатывать ночью. Все, что на улице, можно дезинфицировать днем. Причем, желательно два раза в сутки.

И такая работа ведется.

— Сегодня ЖЭКи работают в аварийном режиме, но все сотрудники на месте и дезинфекция общественных мест ведется, — рассказал КП-Челябинск главный инженер управляющей компании «Ремжилзаказчик» по Ленинскому району Кирилл Верещагин. — Письма рекомендуют проводить обработку два раза в сутки. Так часто не получается. Но за последние несколько дней мы проходим наш жилой фонд по кругу уже в третий раз.

Подъезды, по словам Верещагина, обрабатываются хлоркой. Уборщицы моют полы и все, что люди обычно трогают руками: ручки на входной двери, кнопки домофона и лифта, почтовые ящики.

На улице применяют перекись водорода и таблетки дихлора. Их распыляют из специальных устройств, которые управляющим компаниям выдали в администрации района.

— Каждый день мы отправляем отчет о проделанном. Правда, нас почему-то просят указывать в нем квадратные метры. А посчитать это сложно. Лучше бы вели учет по домам или подъездам, — говорит Верещагин.

Выдержка из письма ГЖИ.

Мы позвонили еще в несколько компаний города, в том числе в маленькие ТСЖ. Все коммунальщики говорят, что работы по дезинфекции уже проводятся.

— В Челябинск 6200 многоквартирных жилых домов. По состоянию на эту среду, 8 апреля, пять с половиной тысяч домов уже обработаны. Статистику по дезинфекции подъездов городское управление ЖКХ собирает каждый день, — сообщили нашему журналисту в пресс-службе администрации города.

Кстати, кое-кто не ждет обещанной дезинфекции от сотрудников управляющей компании. Например жительница Миасса Екатерина делится своим опытом борьбы с вирусом. Она сама обрабатывает перила и моет пол в подъезде, где живут одни старики.

— Уборщица есть, но она моет раз в неделю и простой водой. Соблюдайте, пожалуйста, сами профилактику и не надейтесь, что кто-то приедет и вам все продезинфицирует! — советует Екатерина.

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