Паленым запахло: Южный Урал попал в список регионов с высокой долей контрабандных сигарет

Город Магнитогорск в Челябинской области попал в первые строки списка городов с наибольшей долей нелегальных сигарет. Чтобы оценить масштабы бедствия, приведем несколько цифр.

Средний показатель доли контрабандных сигарет по России составляет 15,6% от всего табачного рынка. В то же время в Магнитогорске, а также Владикавказе, Ростове-на-Дону и Брянске черный рынок занимает от 13% до 60%. Другими словами, каждая седьмая пачка сигарет в России продается нелегально. А на Южном Урале из-за близости границы эта доля еще выше — каждая пятая купленная пачка является контрафактной.

Такие данные показало исследование-ренкинг журнала «Эксперт». Табачный рынок отличается бешеными темпами роста контрабанды. При этом ранее государственные данные о масштабах контрафактного рынка табачных изделий отсутствовали. Ренкинг «Рынок нелегальных сигарет в российских регионах» показал срез ситуации в стране в целом через региональный аспект.

Как выглядят нелегалы

Под контрафактными понимаются пачки с поддельными акцизными марками или вовсе без них, а также откровенные подделки известных брендов. Нелегальными называют и сигареты со специальными марками, но акциз за них уплачен не был. Потоки контрафактной продукции, как правило, проходят через Белоруссию и Казахстан. Так сомнительные «никотиновые» палочки попадают в карманы россиян.

В среднем контрабандная пачка сигарет стоит 55 рублей, цена на легальную составляет 93 рубля. В Челябинске контрабандой торгуют на оживленных перекрестках и стихийных базарах. Сигареты продают с деревянных лотков, багажников машин или вовсе раскладывают товар на земле неподалеку от магазинов и других социальных объектов.

Удар по легальным производителям, экономике и обществу

Рост черного рынка табачных изделий влечет целый ряд негативных последствий для экономики. Это и выпадающие доходы бюджета от неуплаты акцизов, убытки предприятий розничной торговли, торгующих легальными сигаретами и рост серой экономики. К тому же в нелегальных точках продаж совершенно спокойно отдают сигареты несовершеннолетним.

По данным аналитиков журнала «Эксперт», только в прошлом году потери бюджету из-за уклонения от уплат акциза и НДС для Челябинска составили 1, 603 млрд рублей. Южноуральская столица занимает третью строчку по потерям денег от оборота черного табака, уступая место Москве и Ростову-на-Дону.

Почему рынок наводнили нелегалы?

Как считают эксперты, есть несколько факторов, стимулирующих рост рынка нелегальных сигарет. Это и снижение доходов населения (курильщики переходят на более дешевые и сомнительные сигареты), и близость региона к границе, и отсутствие жесткого контроля и высоких штрафов за нелегальное производство и продажу сигарет.

Еще одна причина — карантинный режим, введенный государством для борьбы с распространением коронавируса. Из-за этого отечественные табачные концерны временно остановили свою работу. Именно в этот период отечественный рынок табака рискует наполниться нелегальными сигаретами. Если посчитать объем нелегальных пачек сигарет, которые продаются в России, можно представить несколько тысяч полностью загруженных автомобильных фур.

Никотин — это, несомненно, яд, подчеркивают эксперты. Но продажа табачных изделий приносит существенный доход в федеральный бюджет, а вот проблемы с легальным товарооборотом способны вызвать самые неприятные последствия. По данным экспертов, потери федерального бюджета в прошлом году составили более 100 млрд рублей. Очевидно, цифра потерь за 2020 год может возрасти в несколько раз…

Как бороться с контрафактом?

Как заявляют добросовестные участники рынка, никакой борьбы с нелегальными продавцами сигарет в Челябинске не ведется. А дешевая контрабанда продолжает лишать честный бизнес прибыли.

В свою очередь уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров подчеркивает, что кардинально поменять ситуацию возможно только при изменении федерального законодательства.

— Залог успеха с контрабандным и контрафактным табаком — системные, комплексные меры. Что касается контрабанды, то нужно планомерно пресекать коррупционные схемы с участием таможенных органов, ведь без «своих людей» в госструктурах вряд ли возможно проворачивать масштабные поставки сигарет. Надо активно выявлять такие цепочки и пресекать их, — прокомментировал Александр Гончаров. — Также необходимо выявлять и ликвидировать нелегальные предприятия в России. Существенную поддержку в этом правоохранительным органам могут оказать табачные корпорации, располагающим информацией о контрафактных производствах. Только совместными усилиями правоохранителей, ответственного бизнеса и общества можно добиться результата.

Радужные перспективы

Россельхознадзор получит полномочия изымать нелегальные сигареты с дальнейшим их уничтожением. Также ведомство сможет изымать оборудование, на котором готовили табачный контрафакт, с его дальнейшим демонтажом и утилизацией. Соответствующий законопроект разработали в министерстве сельского хозяйства России. Документ поясняет, что уничтожать нелегальные сигареты будут в соответствии с решением суда.

Ожидается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2021 года.