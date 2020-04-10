Экотропы и деревенский интернет. Алексей Текслер поговорил с южноуральцами онлайн

Не за себя — за других просили помощи у губернатора записавшиеся на личный прием жители региона. Разговор прошел в актуальном по нынешним временам формате — по видеосвязи.

ЛЮБОВАТЬСЯ, НЕ ПРИЧИНЯЯ ВРЕДА

Челябинский экоактивист и студент факультета экологии ЧелГУ Вячеслав Плотников спросил у главы региона, планируется ли создание в городском бору новых экотроп. Бродить по ним можно не вытаптывая корни реликтовых сосен.

— Сейчас создание экотроп ведется, в прошлом году в Челябинском бору было организовано несколько троп, в этом году есть планы в рамках нацпроекта «Экология», — сказал Алексей Текслер.

Министр экологии Сергей Лихачев пояснил, что к августу на Южном Урале появится две экотропы: в Шершневском бору и близ памятника природы регионального значения — Сугомакской пещеры. Протяженность троп — 800 м. Появятся они в августе. Цена вопроса — 2,6 млн руб.

Губернатор поблагодарил будущего эколога за неравнодушие и попросил организовать за строительством общественный контроль.

КОГДА ПАУТИНА «ОПУТАЕТ» КУВАШИ

Из села Куваши на видео-связь вышла местная жительница Рафиля Пирожкова. Она беспокоится: дети перешли на обучение в дистанционном формате, а в ее селе интернета пока нет.

— Интернет — не роскошь, а обязательное требование нормальной жизни человека. И не важно, где он живет — в большом городе или в деревне. И особенно во время режима самоизоляции и карантинных мер, которые предпринимаются в регионе, мы видим, насколько важно повсеместное присутствие интернета, — сказал губернатор.

Исполняющий обязанности министра связи и информационных технологий Игорь Фетисов сообщил, что сейчас в Кувашах оператор «Ростелекома» завершил строительство точки доступа в интернет в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства». Проложена оптоволоконная линия связи. Такое строительство ведется еще в 258 малых населенных пунктах региона. Точку доступа введут в строй 10 апреля.

— Государство основные капитальные расходы, связанные с доведением оптоволокна до населенного пункта, берет на себя в рамках нацпроекта. Эти расходы люди компенсировать не должны, речь идет только о доведении до дома. Цена должна быть разумная, с учетом возможностей людей — прошу обратить на это внимание. И проработать с заявителем в тесном контакте все эти вопросы, — сказал Алексей Текслер.

ДА БУДЕТ СВЕТ

Озабоченность безопасностью дорожного движения высказал школьный учитель из села Кизильского Дмитрий Кожевников. Жилье и два садовых товарищества села расположены на двух берегах реки Урал. Через село проходит оживленная трасса Кизильское — Бреды — Мариинский — граница Казахстан с мостом. Люди ходят по мосту, который недостаточно освещен.

— Вопрос актуальный. Вы это сказали, мы это знаем: дорога востребована. В этом году мы заложили в бюджете региона на дорожные работы большой объем средств. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках областной программы будет отремонтировано почти в два раза больше по сравнению с предыдущими годами. Но ремонт и строительство дорог — это только часть задач. Вопрос освещения крайне актуален. Он серьезно снижает уровень ДТП. Нужно решить задачу в Кизильском обязательно, — сказал Текслер.

Как доложил и.о. министра дорожного хозяйства региона Станислав Харченко, до октября в Кизильском на обозначенном участке дороги будет смонтировано наружное освещение и заменено дорожное полотно. В декабре планируются пусконаладочные работы.

Однако губернатор планы министерства скорректировал: пуск и наладка должны завершиться ранее первого зимнего месяца, когда день короткий и сумерки ранние.