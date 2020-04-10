Как Челябинская область готова отразить атаку коронавируса

Восьмого апреля состоялось онлайн-совещание главы государства Владимира Путина с руководителями регионов. Тема — борьба с распространением коронавирусной инфекции и поддержка россиян со стороны федерального центра и регионов.

— Самые важные прозвучавшие темы созвучны тем решениям, которые мы принимали на региональном уровне, — подчеркнул губернатор итоги совещания с главой государства. — Первое — это новое решение президента по поощрению медиков. На три месяца начиная с апреля установлена федеральная выплата специалистам, которые работают с коронавирусными больными.

— Крайне важно поддержать медиков, мотивировать их. Мы приветствуем решение президента. Эти специальные выплаты, назовем их «президентскими», медики получат в дополнение к региональным мерам. Региональные меры поддержки сохранятся, — подчеркнул Текслер.

Из бюджета области 105 млн руб. направят для выплат не только медработникам, оказывающим помощь больным с коронавирусом, но и остальному персоналу: водителям «скорых», лаборантам, техперсоналу. Это — 5 610 человек.

Регион получит на выплаты медикам из федерального бюджета 128,4 млн руб.

УВЕЛИЧЕННОЕ ПОСОБИЕ ВЫДАДУТ И В ИЮНЕ

Важна поддержка безработных. В апреле — июне пособие по безработице выплатят по верхней планке МРОТ.

— По стране это 12130 рублей, — сказал Алексей Текслер. — С учетом «уральских» — почти 14 тыс. руб. Мы сработали на опережение, приняли решение по аналогичной выплате. В апреле вставшие на учет по безработице получат по 15 тыс. руб. Решено продлить выплату до июня.

Еще в июне безработные получат по 15 тыс. руб.

— Внимательно займемся вопросом дистанционной, без лишних справок, постановки на учет. Сейчас тяжело получить все документы, — сказал губернатор.

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ

Президент принял решение о дополнительных выплатах семьям, имеющих право на маткапитал, по пять тыс. руб. ежемесячно на каждого ребенка в возрасте от трех до пяти лет. Деньги адресаты получат в апреле — июне.

— В июне начнутся выплаты для семей с детьми от трех до семи лет, — сказал губернатор. — Об этих выплатах также объявлял президент. Для тех, кто признан безработным, при начислении выплат на детей от трех до семи дет и других выплат и пособий сейчас не будет учитываться прежний доход. Кроме того, президент предложил еще три месяца выплачивать по три тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего, родители которого безработные, — сказал губернатор.

В регионе поддержат малообеспеченные семьи с детьми и мамочек-одиночек. В апреле им выплатят по 5 тыс. руб. Деньги получат 50 тыс. человек.

Около 40 тыс. одиноко проживающих инвалидов в возрасте от 65 лет полагаются продуктовые наборы.

— Считаю, что мы в целом идем в курсе решений президента. Меры, которые мы принимаем, идут даже немного с опережением, — добавил губернатор.

МЕСТ В ОТДЕЛЕНИЯХ — С ИЗБЫТКОМ

Глава региона доложил президенту о мерах по сдерживанию пандемии коронавирусной инфекции и мерах поддержки граждан и бизнеса на Южном Урале. Готовы 1065 коек, что на 364 места больше плана федерального Минздрава. Места оборудованы кислородом и аппаратами ИВЛ. К 24 апреля в 15 больницах области будет 2435 коек.

Область получила 1 млрд 353 млн руб. из федеральной казны для закупки медоборудования для больниц и средств индивидуальной защиты. Кроме того, больницы, поликлиники, «Скорая» получат маски, перчатки, защитные костюмы. Уже есть четырехмесячный запас индивидуальных средств защиты.

Решается кадровый вопрос. Отделения укомплектованы врачами на 92%, средним персоналом — на 100%. Этого удалось добиться за счет перевода медиков из других отделений. На передний край борьбы с СОVID-19 вышли и ординаторы.