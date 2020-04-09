Самоизоляция — не повод терпеть боль и забывать о своем здоровье

В период карантина власти Южного Урала настоятельно рекомендуют всем гражданам самоизолироваться, исключить посещение общественных мест и стараться избегать скопления людей. Но что делать, если в период карантина обострилось хроническое заболевание или возникла боль, которая не дает покоя? Специалисты не рекомендуют заглушать неприятные симптомы таблетками, ведь самый верный вариант в данном случае — установить причину боли и обратиться к врачу для дальнейшего лечения.

Проверить свой организм и выявить опасные для жизни патологии на самых ранних этапах помогут специалисты клиники «МРТ-Эксперт».

Проходить МРТ не запрещается

— В связи с повышенным режимом готовности из-за ситуации с коронавирусом во многих лечебных учреждениях временно отменены плановые госпитализации и профосмотры. Однако обращаться в медицинские центры за получением неотложной медицинской помощи гражданам даже рекомендовано. Прохождение МРТ-диагностики относится к категории неотложной медицинской помощи. Потому наши центры принимают пациентов, но по предварительной записи, — объяснили в клинике. — Если пациент записывается на прием в центр «МРТ-Эксперт», на его электронную почту приходит справка. В ней говорится, что человек намерен обратиться за к нам за неотложной медицинской помощью, поэтому он может передвигаться по городу, том числе за рулем личного автомобиля, в период карантина и самоизоляции.

Напомним, что магнитно-резонансная томография позволяет врачам обнаружить мельчайшие изменения в тканях организма, а в результате — поставить верный диагноз и подобрать правильное лечение. Согласитесь, в вопросах здоровья лучше не медлить.

Вирус не пройдет: о мерах предосторожности

В клинике «МРТ-Эксперт» приняты все меры безопасности, чтобы не допустить распространения болезней:

— проводится регулярная обработка медицинских кабинетов, уборных, поверхностей, в особенности тех, к которым чаще всего прикасаются (например, дверных ручек) с помощью дезинфицирующих средств и антисептиков;

— в уборных имеется мыло, антисептики для обработки кожи, одноразовые бумажные полотенца;

— помещения систематически проветриваются, проводится кварцевание;

— работа в режиме индивидуальной записи позволяет избежать скопления людей в ограниченном пространстве;

— при согласии пациента результаты исследования отправляются на его электронную почту, поэтому можно не приходить в клинику повторно;

— всех пациентов информируют о профилактических мерах, которые позволят предупредить развитие гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

— Наши врачи и другие медицинские специалисты оперативно прошли спецподготовку для противодействия COVID-19 по образовательному модулю Министерства здравоохранения РФ. Также они регулярно осваивают новую информацию о коронавирусной инфекции. Это позволяет использовать самые актуальные методы борьбы с COVID-19 и защиты от него. Поэтому будьте уверены: в нашей компании приняты все меры предосторожности, — подчеркивают в клинике. — Ваша безопасность для нас превыше всего.

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