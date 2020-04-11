2020-04-11T00:17:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 11 апреля 2020 года: стали известны новые факты о закрытом на карантин подъезде

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на утро 11 апреля 2020 года
Ирина КАРЕЛИНА
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Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 11 апреля 2020 года: стали известны новые факты о закрытом на карантин подъездеКоронавирус в Магнитогорске, последние новости на 11 апреля 2020 года: стали известны новые факты о закрытом на карантин подъездеФото: Олег ЗОЛОТО
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История с закрытым на карантин подъездом напугала горожан. Казалось, что не так и много заболевших коронавирусом в Магнитогорске. И тут вдруг такое: в больницу с подозрением на коронавирус попала целая семья, а полсотни соседей отправили на самоизоляцию. Все — в ожидании результатов своих анализов. Но даже те, у кого они окажутся отрицательными, не смогут выйти на улицу еще долго. Ведь инкубационный период у коронависной инфекции — две недели. Что же происходило за дверями подъезда, который сейчас закрыт на карантин?

15 марта у одного из его жителей — мужчины пенсионного возраста — поднялась высоченная температура. Врач скорой сказал: ОРВИ, лечитесь дома. Температура держалась, и родные вызывали главе семьи скорую каждый день, а иногда и по нескольку раз в день. Соседи, увидев, что к подъезду постоянно приезжает машина с красным крестом, забеспокоились. Одна женщина по этому поводу даже написала заявление участковому.

Беспокойства соседей и родных заболевшего мужчины были не зря. Он умер от пневмонии. А его семья — пять человек — попала в больницу со схожими симптомами. В итоге у двоих обнаружили коронавирусную инфекцию. При том, что у самого умершего результат теста был отрицательный.

В соцсетях набросились на семью умершего. Людей обвиняют в том, что они скрыли сначала свою заграничную поездку, а потом и контакт с гостем из Армении. Дочь скончавшегося мужчины, плача, рассказала нам свою версию произошедшего. Подробности читайте ЗДЕСЬ.

Статистика по коронавирусу в Магнитогорске на утро 11 апреля 2020 года:

* получают лечение в больнице 3 подтвержденных больных;

* 1 человек вылечился от коронавируса и выписался из больницы.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на 11 апреля 2020 года.

А В ЭТО ВРЕМЯ

* Вчера, 10 апреля, в Челябинской области зарегистрировали четыре новых случая заражения коронавирусом.

* В местах отдыха и на рыбалке попались 1300 южноуральцев, нарушивших режим самоизоляции. Пяти компаниям, которые приняли туристов на свое территории, грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановка деятельности до 90 суток.

* В Челябинской области приступают к тестированию на коронавирус сотрудников полиции. Медработников уже проверяют.

* В период самоизоляции праздничные богослужения в храмах Магнитогорска и всей Челябинской области отменены. Вербное воскресенье выпадает на 12 апреля, и верующим предлагают молиться дома.

Инфорграфика: Эдуард Фадюшин

Инфорграфика: Эдуард Фадюшин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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