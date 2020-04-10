Фундаментальный вопрос: где заказать бетон в Челябинске, стоимость и аренда спецтехники

Бетон является самым распространенный и доступным материалом, проверенный временем как для возведения зданий, так и для внутренней отделки.

Необходимую прочность бетон, как правило, приобретает в течение трех недель, со временем она только увеличивается. А специальные добавки в бетонной смеси позволяют проводить работы с этим материалом даже в холодное время года.

Фундамент — всему голова

Каждый человек, который строит дом, хочет сделать его уютным и надежным. И чтобы на века!

Если у вас нет опыта самостоятельной заливки фундамента, лучше найти квалифицированных мастеров. Они помогут рассчитать количество нужного материала и залить фундамент правильно.

Сейчас достаточно открыть любой сайт объявлений, как вам посыплются сотни предложений услуг от «мастеров на все руки». Однако специалисты не рекомендуют доверять серьезные строительные работы универсальным работникам. Дело в том, что технологии и материалы постоянно совершенствуются, а потому уследить за новинками во всех сферах и научиться их применять просто нереально.

А потому лучше выбирать надежную организацию, которая специализируется на одном-двух видах работ, например доставке бетона и заливке фундамента, но делает их давно и хорошо.

Такой проверенной компанией в Челябинске является «Бетон Армада». Она предлагает южноуральцам продажу и поставку бетона, аренду автобетононасов, а также услуги по заливке фундамента и строительные работы. Полезный совет: если все это заказать в одном месте, выходит гораздо дешевле, чем искать услуги по отдельности у разных подрядчиков.

Бетон в интерьере

Минимализм и монохром — интерьерный тренд последних лет. Отделка бетоном подходит для этого как нельзя лучше. С помощью бетона можно создать уникальные интерьерные решения: нужно лишь приложить умения и добавить немного фантазии. Изделия из бетона эффективно используют и в жилых помещениях для создания стиля лофт, и в интерьере люксовых отелей.

Бетонные стены, потолок и наливной пол — такое применение бетона придает помещению брутальный и урбанистический стиль. При этом бетонные поверхности отлично сочетаются с отделкой ламинатом, керамическим гранитом, обоями и декоративной штукатуркой.

Кроме того, из бетона даже изготавливают предметы интерьера и даже аксессуары.

Другими словами, недорогой, технологичный и харизматичный, а вдобавок безопасный и натуральный, бетон поможет на 100% воплотить любую дизайнерскую идею.

Вопрос техники

Как подать бетон к стройплощадке — распространенная проблема при строительных работах. Здесь на помощь приходит автобетононасос. Это специальная машина, которую используют для транспортировки жидкого бетона при возведении всевозможных жилых и коммерческих зданий, производственных помещений, мостов, тоннелей и так далее. Очевидно: аренда бетононасоса в Челябинске — популярная услуга.

Взять в аренду автобетононасос недорого можно в компании «Бетон Армада». Компания часто предоставляет технику в труднодоступные места заливки и на объекты, где ведутся большие объемы строительства. При этом происходит постоянное перемешивание бетона, в результате чего этот материал не теряет своих свойств.

Воспользуйтесь услугой аренды автобетононасоса в Челябинске и убедитесь сами, насколько это облегчает труд строителей. А все это сокращает сроки строительных работ даже в летний зной или жуткий мороз.

А если ваша компания занимается строительством, то аренда автобетононасоса — просто

незаменимое решение. Она помогает автоматизировать работы, упрощает, а где-то и заменяет физический труд людей и в конечном итоге экономит время и деньги при проведении строительства любой сложности.

Узнать стоимость доставки бетона и условия аренды автобетононасоса можно по телефону +7-922-722-77-77 или электронной почте xz1806@yandex.ru.

Как сократить смету

Составление сметы при проведении работ — если не первоначальный, то один из самых важных шагов. При непосредственном строительстве и отделке эксперты советуют искать пути и решения, чтобы сократить изначальную смету и сэкономить.

И вот здесь неопытных заказчиков может поджидать фатальная ошибка. Пытаясь снизить расходы, многие зачастую начинают искать компании, предлагающие дешевые строительные материалы или низкую стоимость своих услуг. За такой мнимой экономией могут стоять низкая квалификация (а то и вовсе ее отсутствие) сотрудников и плохое качество самого товара.

А потому перед началом работ эксперты советуют промониторить среднерыночные цены на требуемые услуги и материалы. И если вам предлагают что-то по цене в разы ниже, не стоит соглашаться на подобные сделки.

Экономию нужно искать разумно. Например, компания «Бетон Армада» при одновременном заказе бетона с доставкой и аренде бетононасоса предоставляет 15% скидку.

Нужны помощники при строительстве? Квалификация и опыт работы сотрудников ООО «Бетон Армада» позволяют выполнять комплексные работы по промышленным бетонным полам и изготовлению фундаментов. Вы можете также заказать только бетон, отдельные виды работ или взять в аренду спецтехнику, а остальное сделать самостоятельно.

Не словом, а делом

За долгие годы работы компания «Бетон Армада» завоевала репутации надежного подрядчика и исполнительного партнера. Услугами компании пользуются южноуральские заводы, агропромышленные и металлургические предприятия.

Приведем лишь небольшие примеры работ, в которых принимали участие специалисты компании:

— заливка бетонных полов в промышленных и производственных цехах Челябинского трубопрокатного завода;

— ремонт и обеспыливание бетонных полов;

— заливка бетонных полов на складных предприятиях;

— заливка фундамента при строительстве магазинов в Челябинске;

— заливке кровли бетонной стяжкой на заливке кровли бетонной стяжкой на Челябинском электровозоремонтном заводе;

— изготовление ленточного фундамента в поселке Малиновка Сосновского района

и многое другое.

Нужно рассчитать объем и стоимость материалов, арендовать спецтехнику или проконсультироваться со специалистом?

Звоните по телефону: +7 (922) 722-77-77;

e-mail: xz1806@yandex.ru;

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