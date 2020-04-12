Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 12 апреля 2020 года: Вербное воскресенье без прихожан и респираторы в подарок

Юг Челябинской области «подарил» региону очередной случай массового заражения карантина. Так, в конце марта в больницу попали близкие торговца мясом, который заразился, отдыхая в Дубае. Мужчина и его близкие живут в Кизильском районе. А на этой неделе на жесткий карантин посадили целый подъезд жилого дома по улице Жукова в Магнитогорске. Здесь эпидемия началась со смерти пожилого мужчины.

Тест на коронавирус у пенсионера был отрицательным. Но семья контактировала с приезжими из-за границы, тогда анализ решили провести всем. Семерых сразу положили в больницу. У двоих результат пришел положительный, у двоих — отрицательный, остальные еще ждут ответа.

— В контакте с семьей погибшего было около 50 человек, это родственники. Еще 46 человек — соседи по дому. Все они находятся под медицинским наблюдением. Врачи принимают все меры, ситуация находится под контролем, — отметила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Ирина Гехт сравнивала произошедшее в Магнитогорске с историями в Кизильском районе и в Бредах. Заболевшие знали, что могут представлять опасность, но скрывали свои поездки за границу и игнорировали режим самоизоляции.

Инфографика: минздрав Челябинской области.

Всего на утро, 12 апреля, в Челябинской области подтверждены 42 случая заражения, 11 пациентов уже излечились.

— На госпитализации остается 31 человек (Челябинск — 10, Кизильский район — 5, Магнитогорск — 6, Златоуст — 1, Бреды — 4, Верхнеуральск — 2, Аша — 1, Снежинск — 2). Условно подтвержден коронавирус у шести человек, из них пять новых, — уточняют в пресс-службе минздрава Челябинской области.

Тем временем ММК собирает гуманитарную помощь для одиноких пенсионеров. В набор входят продукты и средства индивидуальной защиты: респираторы и дезинфицирующие средства. Деньги на благое дело собирают всем миром. В пятницу вечером на благотворительный счет «Мы вместе» в поддержку магнитогорцев старшего поколения поступило больше шести миллионов рублей.

Инфографика: минздрав Челябинской области.

В канун Вербного воскресенья к жителям города обратился епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима. Он попросил прислушаться к словам патриарха Кирилла, властей и по возможности воздержаться от посещения храмов и молиться дома. Людей с симптомами ОРВИ, предупредил епископ, будут разворачивать на пороге храмов.

— До моего особого распоряжения прошу воздержаться от целования икон и святых предметов, ограничившись крестным знаменем и поклоном. Соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров, — обратился к верующим Зосима.

В Магнитогорске приостановлена работа воскресных школ. Временно, кроме экстренных случаев, не совершаются соборование и крещение.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на утро 12 апреля 2020 года.

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