2020-04-13T07:34:37+03:00
Общество

Будь в теме: задай вопрос управляющему банковской группы «Открытие»

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Константин Болдырев, управляющий банком «Открытие» в Челябинской областиКонстантин Болдырев, управляющий банком «Открытие» в Челябинской области
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Управляющий банком «Открытие» в регионе Константин Болдырев вновь готов ответить на вопросы читателей.

В условиях сегодняшней непростой ситуации, банк разработал целый ряд мер, призванных поддержать своих клиентов — как физических лиц, так и представителей бизнеса. Константин Александрович подробно расскажет про конкретные инструменты поддержки челябинцев в условиях нынешней реальности, а также подведет итоги работы регионального подразделения ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» за первый квартал текущего года.

Кроме того, ответит управляющий и на другие вопросы о банковском обслуживании, волнующие читателей.

С 13 по 19 апреля пишите нам на адрес электронной почты: ekaterina.papakina@phkp.ru

Итоговый материал, где будут опубликованы самые интересные вопросы и самые актуальные ответы, читайте на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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