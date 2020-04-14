Коронавирус в Челябинске, последние новости на 14 апреля 2020 года: стрижемся, уезжаем на дачи и готовимся к сложным временам

Три новых случая заражения коронавирусом в Челябинске зафиксировали накануне. Плюс еще столько же условно подтвержденных диагнозов. Но пик пандемии коронавирусной эпидемии в Челябинске и России в целом еще не пройден.

Москва и Московская область объявили пропускной режим. Наш регион тоже готов ввести спецпропуска для перемещения по улицам во время эпидемии коронавируса. Появится ли нововведение в нашей жизни — покажет текущая неделя и наша дисциплинированность. Напомним, особый режим в Челябинской области введен до 19 апреля.

Челябинская область готовится к самым сложным временам. Медиками уже развернуто 1245 специальных коек для больных коронавирусом в Челябинске и области. К 24 апреля появится около 2,5 тыс. коек на 16 госпитальных базах в восьми муниципалитетах. Эти койки с кислородом — только для тяжелых больных. Все надеются, что они не понадобятся вовсе. Но нужно быть готовыми.

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Статистика по коронавирусу в Челябинской области на 14 апреля:

* подтверждено 45 случаев заболевания COVID-19;

* в больнице на сегодняшний день остаются 33 человека ;

* 12 человек вылечились;

* условно положительный диагноз у 9 человек.

В Челябинской области все чаще регистрируют случаи коронавируса, привезенного из Москвы. Поэтому на COVID-19 начнут проверять прибывающих из столицы и Петербурга всеми видами транспорта. Пока миссия оповещения медиков о приехавших лежит на работодателях. По каждому приезжающему работодатель должен позвонить на горячую линию минздрава области.

Тем временем скорректирован список организаций, которым разрешено работать в карантин. Могут приступить к труду мастерские по ремонту одежды, обуви, а также изготовлению ключей. Разрешен прокат бытовых изделий и инструмента, кроме предметов для отдыха и занятий спортом. С 13 апреля начали открываться парикмахерские. Должны быть соблюдены все меры профилактики.

А еще южноуральцам разрешили самоизолироваться на дачи! Но никаких электричек и автобусов. Только на личном авто или такси.

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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

* На дезинфекцию улиц в Челябинске потратят 11,2 млн рублей. Дороги начали обрабатывать в начале апреля в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

* Начали раздавать продуктовые наборы нуждающимся, пострадавшим от коронавируса в Челябинске. В воскресенье, 12 апреля, волонтеры и социальные работники доставили 230 сухпайков до дверей горожан. Это три категории граждан: семьи с детьми-инвалидами, семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты, и граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации из-за коронавируса.

* Наталья Котова предложила подчиненным пожертвовать часть зарплаты на борьбу с коронавирусом в Челябинске. Ранее Алексей Текслер перевел месячный доход на благотворительный счет, чтобы помочь пострадавшим от эпидемии.

* Замглавы Челябинска по экономике Олег Извеков рассказал, что по пессимистическому сценарию город потеряет 2 млрд рублей за 2020 год из-за ограничительных и антикризисных мер, принятых во время эпидемии. Оптимистический сценарий предполагает потери около 800 млн рублей. Пока ситуация развивается по оптимистическому сценарию.

* Имбирь и лимоны дешевеют в Челябинске после внезапного взлета цен. Руководитель проекта «Народный контроль» Вадим Воробей считает, что продавцы подняли цены в надежде на большой спрос. Однако, после того, как медики рассказали о бесполезности имбиря и лимона для профилактики коронавируса, покупать эти товары втридорога люди не захотели. Ценники снова пришлось переписать.

* Девятиклассики Челябинской области смогут отказаться от профильных экзаменов. Как сообщили в министерстве образования Челябинской области, если школьники посчитают себя не подготовленными — им придется сдать только обязательные предметы ОГЭ: русский и математику. Поступающие в профильные классы выпускники смогут сдать необходимые для них экзамены.

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Всех школьников и их родителей волнует вопрос: когда закончится дистанционное обучение?

— Мы надеемся в мае выйти на нормальную учебу и закончить учебный год, — рассказал министр образования Челябинской области Александр Кузнецов.

* И напоследок хорошая новость: воздух в период самоизоляции из-за коронавируса в Челябинске стал чище. По данным передвижных лабораторий министерства экологии, вредных примесей стало в половину меньше по сравнению с 2019 годом. Это при том, что заводы продолжают работать в штатном режиме. Просто машин на дорогах стало меньше. Замеры брали на самых оживленных автомагистралях города.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на 14 апреля 2020 года.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

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