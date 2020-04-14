Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 14 апреля 2020 года: COVID-19 везут из Москвы
Число зараженных коронавирусом в Челябинской области начали пополнять люди, прибывающие из Москвы. Одним из таких может быть и пациент с коронавирусом в Магнитогорске. Он возвращался из Испании транзитом через Беларусь и Москву. Диагноз у него подтвержден, но симптомов болезни нет. Такое бывает, объясняют медики, заболевание пока до конца не изучено.
Так как в Челябинской области все чаще отмечают случаи коронавируса, привезенного из Москвы, на COVID-19 начнут проверять прибывающих из столицы и Петербурга всеми видами транспорта. О каждом таком приезжающем должен сообщить на горячую линию минздрава области его работодатель.
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Статистика по коронавирусу в Магнитогорске на утро 14 апреля 2020 года:
* получают лечение в больнице 6 подтвержденных больных;
* 1 человек вылечился от коронавируса и выписался из больницы.
Статистика неизменна уже несколько дней.
Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на 14 апреля 2020 года.
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Скорректирован список организаций, которым разрешили трудиться во время карантина из-за коронавируса в Магнитогорске. Могут возобновить работу:
* мастерские по ремонту одежды и обуви,
* мастерские по изготовлению ключей,
* прокат бытовых изделий и инструмента, кроме предметов для отдыха и занятий спортом,
* магазины по продаже садовых принадлежностей,
* парикмахерские и т.д..
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Статистика по коронавирусу в Челябинской области на 14 апреля:
* подтверждено 45 случаев заболевания COVID-19;
* в больнице на сегодняшний день остаются 33 человека ;
* 12 человек вылечились;
* условно положительный диагноз у 9 человек.
Читайте о ситуации коронавирусом в Челябинской области, последние новости на 14 апреля 2020 года ЗДЕСЬ.
Инфографика: Эдуард Фадюшин
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ИСТОЧНИК KP.RU
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