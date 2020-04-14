2020-04-14T00:54:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 14 апреля 2020 года: COVID-19 везут из Москвы

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на утро 14 апреля 2020 года
Ирина КАРЕЛИНА
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Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 14 апреля 2020 года: COVID-19 везут из МосквыКоронавирус в Магнитогорске, последние новости на 14 апреля 2020 года: COVID-19 везут из МосквыФото: Олег ЗОЛОТО
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Число зараженных коронавирусом в Челябинской области начали пополнять люди, прибывающие из Москвы. Одним из таких может быть и пациент с коронавирусом в Магнитогорске. Он возвращался из Испании транзитом через Беларусь и Москву. Диагноз у него подтвержден, но симптомов болезни нет. Такое бывает, объясняют медики, заболевание пока до конца не изучено.

Так как в Челябинской области все чаще отмечают случаи коронавируса, привезенного из Москвы, на COVID-19 начнут проверять прибывающих из столицы и Петербурга всеми видами транспорта. О каждом таком приезжающем должен сообщить на горячую линию минздрава области его работодатель.

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Статистика по коронавирусу в Магнитогорске на утро 14 апреля 2020 года:

* получают лечение в больнице 6 подтвержденных больных;

* 1 человек вылечился от коронавируса и выписался из больницы.

Статистика неизменна уже несколько дней.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на 14 апреля 2020 года.

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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Скорректирован список организаций, которым разрешили трудиться во время карантина из-за коронавируса в Магнитогорске. Могут возобновить работу:

* мастерские по ремонту одежды и обуви,

* мастерские по изготовлению ключей,

* прокат бытовых изделий и инструмента, кроме предметов для отдыха и занятий спортом,

* магазины по продаже садовых принадлежностей,

* парикмахерские и т.д..

А еще жители Магнитогорска теперь могут самоизолироваться на дачи! Но ехать туда можно только на автомобиле.

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Статистика по коронавирусу в Челябинской области на 14 апреля:

* подтверждено 45 случаев заболевания COVID-19;

* в больнице на сегодняшний день остаются 33 человека ;

* 12 человек вылечились;

* условно положительный диагноз у 9 человек.

Читайте о ситуации коронавирусом в Челябинской области, последние новости на 14 апреля 2020 года ЗДЕСЬ.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Инфографика: Эдуард Фадюшин

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Автор проекта «Другая медицина» Евгений Косовских — в эфире радио «Комосомольская правда» (читать далее)

В Челябинской области зафиксированы случаи коронавируса, привезенного из Москвы

К прибывающим из столицы — особое внимание врачей (читать)

ИСТОЧНИК KP.RU

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