На Южный Урал привезли медицинские «доспехи» для борьбы с вирусом

Для помощи уральским медикам в борьбе с COVID-19 председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин выделил пять миллионов долларов. Закупленные на эти средства защитные маски, очки, костюмы и перчатки поровну поделят госпитальные базы, организованные властями Челябинской и Свердловской областей.

Первый дефицитный груз на Областном аптечном складе в Челябинске встретили 13 апреля первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, супруга главы региона Ирина Текслер и директор обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолий Еремин. Сам Алексей Текслер, напомним, находится на самоизоляции из-за коронавируса, диагностированного у его пресс-секретаря. Однако губернатор был на постоянной связи с встречающей медизделия делегацией. Еще 12 апреля во время видеосвязи с ведущим программы «Воскресный вечер» Владимиром Соловьевым Алексей Текслер поблагодарил РМК за помощь.

Первые фуры от РМК доставили в столицу Южного Урала полтора миллиона медицинских масок, 150 тысяч перчаток, три тысячи очков, 20 тысяч защитных костюмов. На неделе ожидается еще три поставки. Всего в Челябинскую область привезут около 50 тонн медицинских «доспехов».

— Гуманитарная помощь от Русской медной компании не поступит в продажу, — комментирует Ирина Гехт. — Все эти изделия будут направлены на обеспечение наших врачей. Трудно переоценить этот шаг РМК: хотя производство средств защиты постепенно налаживается, в стране по-прежнему их дефицит. Только месячная потребность наших медицинских организаций — больше миллиона масок, ведь они расходуются за смену по несколько штук. Особенно важна эта помощь для самих врачей: они могут быть спокойны.

По словам первого заместителя губернатора, на сегодня в Челябинской области развернуты госпитальные базы, специализированные на борьбе с коронавирусом, в Челябинске, Копейске, Магнитогорске, Миассе. В ближайшее время аналогичные учреждения откроются в Кыштыме, Сатке, Златоусте, Аше — всего на 1245 коек. Кроме того, на базе областной больницы №3 и клиники Челябинского медуниверситета развернуты пункты по лечению пневмонии для тех больных, у кого не выявлен COVID-19. Лекарственных препаратов у врачей хватает, решается вопрос по насыщению больниц аппаратами ИВЛ, а вот с защитой от инфекции до последнего времени наблюдалась напряженка.

— Проблема распространения коронавируса не теряет своей актуальности, — подтвердил и Анатолий Еремин. — Поэтому сегодня важен вклад каждого в борьбу с этой болезнью. Кто-то его вносит, находясь в самоизоляции, кто-то дежурит в больницах. Мы обеспечиваем средствами защиты врачей. Это вклад РМК в борьбу Челябинской области с коронавирусом.

— Благотворительная помощь — это хороший пример участия крупного бизнеса в борьбе с распространением опасного заболевания, — поделилась Ирина Текслер. — В первую очередь мы должны обеспечить безопасность медиков, ведь они спасают жизни. Еще раз хочу призвать южноуральцев быть сознательными, понимать существующую опасность. Нужно еще немного потерпеть и посидеть дома. Вы видите, что сегодня и власть, и бизнес делают все, чтобы не допустить вспышки, надо, чтобы еще и жители в этом помогли. Никаких прогулок, никаких шашлыков! Не застрахован никто: мой муж, например, с прошлой недели не появлялся в семье. Мы очень благодарны Игорю Алтушкину и РМК. Вы знаете, что правительство РФ помогает области, но ресурсов сегодня не хватает. Недостача ощутима, и ваша помощь — просто неоценима. Мы должны предотвратить очаги заражения прежде всего в медицинской среде. Эти кадры сегодня бесценны.

— Сейчас, после прибытия груза от РМК, можно констатировать, что медицинская система Южного Урала имеет запасы всего необходимого для борьбы с коронавирусом на два месяца, — резюмирует Ирина Гехт. — Койки на госпитальных базах готовы принять пациентов. Хотя, конечно, лучше, чтобы они оставались пустыми.