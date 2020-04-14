2020-04-14T14:23:23+03:00
Общество

Все жители Челябинской области смогут посетить Пасхальную службу

Ночное богослужение состоится в Свято-Симеоновском кафедральном соборе
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Полноценное ночное богослужение главного православного праздника Пасха состоится в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Прихожане смогут присутствовать на нем в неограниченном количестве в режиме онлайн. Прямую трансляцию обеспечат телеканал ОТВ совместно с лидером телекоммуникационной отрасли Южного Урала компанией «Интерсвязь».

Благодаря высокоскоростному интернету, работе техников-инженеров, передвижной телевизионной станции и профессиональной команде режиссеров и операторов прямая трансляция будет доступна на телеканале ОТВ, сайте 1obl.tv и в группах в социальных сетях всем жителям Челябинской области.

Работы по монтажу кабеля и активного оборудования уже начались, священнослужители помогают сориентироваться режиссеру трансляции по самым важным моментам ночной службы, чтобы создать максимальный эффект присутствия.

Пасха — главный христианский праздник. В эти дни все православные пекут куличи, красят яйца и ходят в церковь на праздничную службу. Однако 2020 год диктует свои правила, а эпидемия создает новые условия, которых необходимо придерживаться для сохранения своего здоровья и здоровья своих близких.

В связи с этим Пасхальное богослужение в 2020 году впервые пройдет только в онлайн-формате. Сотни тысяч людей смогут оказаться на службе и отпраздновать великий день, не выходя из своего дома. Соблюдать самоизоляцию и не приходить в храмы также призвал и патриарх Кирилл.

— На месте всю ночь будут дежурить аварийная и ремонтная бригады наших инженеров. Мы максимально расширим пропускную способность сети на этот период времени, чтобы все зрители получили бесперебойный сигнал с высоким качеством, — прокомментировал генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин.

Оставайтесь дома и смотрите 19 апреля с 00:00 до 04:00 (ночь с субботы на воскресенье) на телеканале ОТВ прямую трансляцию торжественного Пасхального богослужения из Свято-Симеоновского кафедрального собора.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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