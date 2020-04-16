Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 16 апреля 2020 года: вирус нашли у сотрудника гипермаркета, кто в группе риска
Вчера, 15 апреля, выписали из больницы сразу двух пациентов, у которых был положительный тест на коронавирус в Магнитогорске. Они полностью выздоровели. Но зафиксирован новый случай заболевания.
Обнаружили коронавирус в Магнитогорске у охранника гипермаркета, вернувшегося из заграничного отпуска. Отметим, что случай не типичный. Но обо всем по порядку.
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Мужчина прилетел из Египта и сразу же самоизолировался. Тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Турист не чувствовал никаких признаков болезни. Две недели он просидел дома, как и положено. А потом вышел на работу — в гипермаркет «Лента», что в ТЦ «Тетрис». И только через несколько дней тест на коронавирус показал положительный результат.
В группе риска — все, кто общался с этим мужчиной, и они тоже сдали анализы и ушли на самоизоляцию. Это его родные и коллеги.
Сотрудники Роспотребнадзора уже продезинфицировали торговый центр. В гипермаркете дополнительно обработали помещение. В «Ленте» заверили, что здоровью покупателей ничего не угрожает.
Египет входит в перечень стран, откуда завезли коронавирус в Челябинскую область. Напомним, что также в этом списке Италия, Украина, Польша, Германия, Испания, ОАЭ, Таиланд, Великобритания, США, Доминикана и Аргентина.
Инфографика: Эдуард Фадюшин
В регионе хотят перекрыть два основных пути заражения коронавирусной инфекцией. Для этого, во-первых, тестируют всех прилетающих в аэропорты Челябинска и Магнитогорска. Губернатор Алексей Текслер отмечает, что положительный результат уже виден.
Второй путь — минимизировать внутренние заражения. Решено тестировать не только полицейских и медиков, но и сотрудников супермаркетов, курьеров, работников интернатов для престарелых, детских домов, сотрудников ГУФСИН. В общем, всех, кто работает с людьми. Только за одни сутки проведено 1317 анализов.
Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на 16 апреля 2020 года.
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Статистика по коронавирусу в Магнитогорске на утро 16 апреля 2020 года:
* получают лечение в больнице 5 подтвержденных больных;
* 3 человека вылечились от коронавируса и выписались из больницы.
Последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 16 апреля 2020 года читайте ЗДЕСЬ.
Инфографика: Эдуард Фадюшин
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ИСТОЧНИК KP.RU
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