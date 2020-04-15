После школы — в ГИТИС: учащиеся Южного Урала могут лично пообщаться с актером Тарасом Белоусовым и получить шанс на поступление в главный театральный вуз страны

20 апреля школьники Южного Урала смогут бесплатно пройти онлайн-прослушивания в рамках федерального творческого социально-благотворительного проекта «Поколение М». Самые достойные кандидаты, по итогам виртуальной «встречи», получат рекомендации для поступления в ГИТИС. Проект организован крупнейшим российским телекоммуникационным оператором и провайдером цифровых услуг МТС совместно с Российским институтом театрального искусства — ГИТИС.

Школьники Челябинской области также смогут бесплатно принять участие в онлайн мастер-классе декана актерского факультета старшего преподавателя кафедры мастерства актера ГИТИСа Тараса Белоусова. Каждый участник сможет лично пообщаться с педагогом по видеосвязи и пройти дистанционные онлайн-прослушивания.

Мастер-класс «Актерское искусство» Тараса Белоусова пройдет 20 апреля в 11.00 и поможет лучше подготовиться к индивидуальным прослушиваниям, которые начнутся в этот же день в 13.00. Для участия школьникам необходимо до 19 апреля включительно пройти онлайн-регистрацию по ссылке. Внимание: количество мест на мастер-класс и прослушивания ограничено. После регистрации каждый участник получит приглашение на творческую встречу, инструкцию по подключению к ней, а также индивидуальное время для прослушиваний.

Мастер-класс ориентирован на школьников от 11 лет — воспитанников театральных школ, кружков и студий, которые хотят прокачать навыки актерского мастерства, а также на абитуриентов, принимающих участие в прослушиваниях. Ребятам от 15 лет до 21 года, планирующим участие в онлайн-мастерской будет необходимо подготовить выступление — прочитать стихотворение, басню, отрывок из прозы и песню с использованием минусовой фонограммы. Претенденты на поступление в ГИТИС должны быть также готовы к исполнению музыкально-сценических этюдов.

— Мы рады поддержать добрую инициативу МТС — проект «Поколение М», который открывает перед талантливыми детьми возможность проявить себя и даже начать творческую карьеру. С помощью бесплатной интернет-площадки каждый ребенок получает доступ к необходимым ресурсам для развития, независимо от города проживания или жизненных обстоятельств, — рассказывает декан актерского факультета, старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Тарас Белоусов.

— В Челябинской области много талантливых детей, которые уже проявили себя в различных творческих конкурсах «Поколения М». Сейчас совместно с ГИТИС мы даем возможность школьникам, будущим абитуриентам лично поучиться мастерству у опытного преподавателя, режиссера театра и помогаем поступить в крупнейший творческий вуз в Европе, — комментирует директор МТС в Челябинской области Андрей Березной. — Наши цифровые технологии позволяют полностью уйти в онлайн-формат, что сейчас особенно актуально, и пройти предварительные прослушивания в ГИТИС, не выходя из дома, в любом, даже самом отдаленном населенном пункте Челябинской области. Надеюсь, что юные южноуральцы творчески подойдут к нашему проекту и подготовят достойные выступления

СПРАВКА КП

«Поколение М» — комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальной творческой площадке проекта pokolenie.mts.ru дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит больше 200 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, Борис Грачевский и «Ералаш», студия «Непоседы» и другие. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

При этом все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 18 миллионов рублей, которые направлены на 57 детских операций.

Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждено рядом статусных, в том числе международных премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации», победителем премии Effie Russia в номинации «Positive change» и других.

Российский институт театрального искусства — ГИТИС — крупнейший театральный вуз Европы, в прошлом году отметивший 140-летие. Больше 1 600 студентов из всех регионов России и из-за рубежа обучаются сегодня в ГИТИСе на 8 факультетах: актерском, режиссерском, театроведческом, балетмейстерском, факультете музыкального театра, эстрады, сценографии и продюсерском.

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