Забор от А до Я: что нужно знать при выборе забора

Исходная ситуация

Для многих первое, что психологически определяет право собственности на землю — это забор. И, как правило, это не предмет статусного потребления, а жизненная необходимость. Поэтому относиться к забору нужно с не меньшим вниманием, чем к дому и хозяйственным постройкам. И рассматривать его возведение в контексте общей организации участка.

Даже если вы купили участок с готовым домом в комплекте с забором, рекомендуем провести его тщательную ревизию.

На что стоит обратить внимание:

— Основа основ — столбы и опоры. Чем качественнее и надежнее они сделаны, тем дольше простоит вся конструкция.

— Доступ к участку — ворота и калитки. Эта проблема особенно ярко проявляется на старых участках, когда автомобиль был роскошью, а септик заменяла выгребная яма. Отдельные хлопоты могут возникнуть, если на старом участке планируется масштабное строительство с привлечением тяжелой техники. Поэтому обязательно обговорите этот момент с вашей подрядной организацией. И предусмотрите доступы техники на участок для его обслуживания — например, для проведения ландшафтных работ и очистки септика. Кроме того, не будет лишней небольшая калитка или даже ворота с тыльной стороны участка, чтобы его не нужно было обходить по периметру.

— Материалы, из которых собран настил забора. Нет ничего более постоянного, чем временное, поэтому на множестве участков горделиво красуются заборы из профнастила. Однако этот материал в первую очередь предназначен для временных ограждений — например, стройплощадок. Его основные преимущества — легкость монтажа и относительная дешевизна, при этом для сложного рельефа и дизайнерских решений профнастил оптимальным выбором не назовешь.

Как правило, идеальные заборы бывают только в рекламных проспектах — на деле те или иные элементы старого забора требуют ремонта или замены. В худшем случае его придется строить заново, поэтому для чистоты эксперимента рассмотрим возведение забора с чистого листа.

С чего начать?

В данном случае «чистый лист» — не фигура речи. Поскольку возведение забора, особенно если речь идет о капитальной конструкции, лучше обсудить с архитектором.

Плюсов в этом множество:

— профессиональный опыт архитектора, который позволит учесть нюансы расположения дома и участка на местности (особенности грунтов, розы ветров и т.д.);

— знание современных материалов, их конструктивных и эксплуатационных особенностей;

— профессиональное «зонирование» забора в целях оптимизации бюджета.

Даже если вы сами себе архитектор, учтите главное: основа забора — столбы и лаги. Можно сэкономить на обшивке и декоре, но несущие конструкции должны возводиться «на века». Поэтому тщательно рассчитайте их расстановку и количество с учетом въездов и входов на участок!

План готов — переходим к выбору материалов

Самый распространенный и дешевый, но не всегда самый практичный для забора материал — дерево. Это только у Тома Сойера получилось сделать бизнес на реновации забора. Во всех остальных случаях это, как правило, постоянные расходы на покраску и замену обветшавших элементов. Да и правильно установить деревянные столбы так, чтобы они прослужили больше 10 лет, большое искусство, а в условиях, к примеру, высоких грунтовых вод — задача практически невыполнимая.

Второй вариант — металл. Как мы писали выше, на первом этапе жизни забора основным материалом для него может стать профнастил. Это оптимальное решение в качестве временной меры на время строительства дома, ландшафтных работ и масштабной внутренней отделки.

Однако помните, что забор из профнастила предъявляет повышенные требования к опорам:

— столбы (к примеру, из профильной трубы 60х60 мм) заглубляются в грунт на 1000-1200 мм;

— ширина пролета не должна превышать 2500 мм;

— для поперечных лаг, закрепленных в 3 ряда, потребуются профильные трубы 40х20 мм.

Дело в том, что сплошной забор из профнастила обладает повышенной парусностью, поэтому при сильном ветре или снеговой нагрузке без хорошего основания он просто завалится.

Кроме того, глухой забор из профнастила нивелирует самое главное качество частного дома — окружающую природу и перспективу. Поэтому если ваш участок не окружают пыльные проселочные дороги, ваши соседи — милейшие люди, а фасад участка выходит на главную улицу поселка, рекомендуем со временем продать профнастил на ближайшую стройку и кардинально сменить забору имидж.

Что делать, если забор устарел

Если вы ответственно подошли к монтажу столбов и лаг, изменение забора будет напоминать легкую косметическую процедуру:

— определяемся с новым материалом отделки,

— снимаем старый профнастил,

— хорошенько красим столбы и лаги,

— крепим новую отделку.

Современные материалы позволяют максимально проявить фантазию и украсить участок как сплошным забором, так и элегантным штакетником. Материалы, естественно, могут быть самыми разными — от дерева и металла до кирпича и натурального камня. Однако при всем богатстве выбора мы все-таки выступаем за металл. Дерево отлично показывает себя во внутренней отделке, но может быть очень требовательно к уходу при использовании на открытом воздухе. Кроме того, забору, в отличие от дома, не нужно «дышать». А кирпич и камень слишком дороги, чтобы считать их массовым материалом.

Если без сплошного забора никуда, но профнастил надоел хуже горькой редьки, его можно заменить металлическим сайдингом. Его можно закрепить как горизонтально, так и вертикально, оформив секции ритмическим рисунком. Элементы сайдинга можно заказать любой длины, так что предварительный расчет позволит обойтись без обрезков, существенно удешевив проект. При этом декор у сайдинга может быть самый разный — хоть под дерево, хоть под камень.

Создать сплошной забор можно и при помощи металлического штакетника. Плашки, практически неотличимые, к примеру, от деревянных, можно закрепить вплотную друг к другу. А можно — сложной шахматкой по двум сторонам направляющих лаг. Или же оставить между штакетинами просветы, чтобы разросшаяся за ними зелень получала достаточно солнечного света.

В любом случае, какой бы вариант вы ни выбрали, забор с надежным основанием простоит долгие годы. А металлический сайдинг, штакетник и профлист с современными защитными покрытиями не потребуют изворотливости Тома Сойера и финансов Билла Гейтса для поддержания эстетичного внешнего вида. Удачного строительства!

По материалам компании «Металл Профиль».

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