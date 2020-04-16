2020-04-16T08:20:58+03:00
Общество

«Уралэнергосбыт»: деньги за свет «на удаленке» не потеряются

Гарантирующий поставщик электроэнергии на Южном Урале призывает освоить онлайн-платежи
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В связи с риском распространения коронавирусной инфекции «Уралэнергосбыт» призывает потребителей оставаться дома, а передавать показания и оплачивать электроэнергию — удаленно. Все онлайн-сервисы компании имеют высокий уровень безопасности.

Последнее особенно актуально для старшего поколения, не доверяющего «этим вашим интернетам»: старики опасаются перевести деньги в никуда.

— Многие жители, особенно старшее поколение, действительно боятся дистанционных сервисов из-за страха что-то сделать не так или потерять деньги из-за мошенников, — согласен директор по работе с клиентами «Уралэнергосбыта» Андрей Святых. — На самом деле наши дистанционные сервисы имеют несколько степеней защиты и совершенно безопасны. В частности, платеж через личный кабинет «Уралэнергосбыт» — один из самых надежных способов оплаты. Вы перечисляете деньги напрямую поставщику, наши реквизиты уже учтены в настройках платежа, деньги не могут потеряться. В своем кабинете вы сразу видите поступление средств на счет. После совершения платежа на электронную почту приходит чек, оплата фиксируется в разделе «История». Надежнее не бывает.

Если потребитель энергии все-таки боится сделать что-то не так, совершая электронный платеж впервые — стоит обратиться за помощью к специалистам телефонного центра «Уралэнергосбыт» по телефону 8-800-2222-500. Специалисты подробно, шаг за шагом, объяснят все необходимые действия.

Кроме того, все пользователи личного кабинета «Уралэнергосбыт», передающие показания и оплачивающие электроэнергию вовремя, автоматически принимают участие в розыгрыше призов — качественной бытовой техники известных марок.

Для оплаты отопления и горячего водоснабжения без комиссии можно воспользоваться личным кабинетом АО «УСТЭК-Челябинск» или ООО «ГЦНКП».

В компании отмечают, не менее надежными и проверенными являются и банковские дистанционные сервисы, такие как мобильное приложение или «Автоплатеж» ПАО «Сбербанк России», Система «Город» и личный кабинет «Челиндбанк».

ИСТОЧНИК KP.RU

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