Забрали в тот же день: история женщины, брошенной в сгоревшем доме из-за большого веса, оказалась фейком

Скандал в Челябинске: в соцсетях появилась история Надежды Носковой, которую бросили в квартире после серьезного пожара. ЧП произошло в утром понедельник, 13 апреля. Люди буквально выпрыгивали из окон, а 64-летняя женщина, весит более 100 г и с трудом передвигается по комнате, выйти не смогла.

Прибывшие на место пожарные не решились выносить ее через горящий подъезд.

— Она могла надышаться угарным газом. Квартире женщины ничего не угрожало. Тогда один из пожарных надел на пенсионерку защитный комплект и передал ей кислородную маску. Он до конца сидел с женщиной в ее квартире. Кислородная маска пенсионерки была подключена к аппарату со сжатым воздухом за спиной у спасателя, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.

Но что же произошло потом? Неужели спасатели и родственники просто бросили бабушку на пожарище? В СМИ появились сообщения, что женщина провела в сгоревшем доме ни один день, не решаясь выйти — обугленные ступени могли не выдержать ее вес. В этом время в доме даже не было света — сгорела проводка.

Спасатели категорически опровергают это.

— Женщину забрали в тот же день. Когда ее увозили, пожарные еще ликвидировали последствия ЧП. Я сегодня с ней разговаривала лично, у женщины все хорошо, — добавила Ирина Шафеева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="856" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/773574" frameborder="0"></iframe> Жительница Челябинска не смогла выйти из квартиры во время пожара.Видео: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Сейчас женщина находится у сестры. По информации КП-Челябинск с этой истории подключилась прокуратура. С пострадавшей взяли объяснения.

Сама женщина не перестает благодарить спасателей.

— Я теперь буду отмечать второй день рождения 14 апреля. Нет слов, чтобы выразить свою признательность и благодарность сотрудникам МЧС! Пожар стремительно развивался, а пожарные так быстро приехали! Спасли сына, кота. А я даже на табуретку ногу не могу поднять, как же меня можно было транспортировать? Ребята на меня одели «скафандр», постоянно спрашивали: как я себя чувствую. Молодцы! — цитирует Надежду Носкову пресс-служба МЧС.

Выносить женщину через горящий подъезд не решились. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Старый двухэтажный дом был построен во время войны — в 1944 году. Администрация города заявила, что восстановить его после пожара еще можно.

— Договор жителей с обслуживающей управляющей компанией закончился в августе 2019 года. Принято решение восстановить проводку и лестницы за счет резервного фонда главы города. Всем жильцам предложено жилье из маневренного фонда. В случае необходимости, администрация города готова организовать подвоз горячего питания, — прокомментировал пресс-секретарь челябинской мэрии Владимир Сафонов.

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