На хлеб с джемом и макароны с тушенкой: кому положены антикризисные продуктовые наборы в Челябинске
В кризис и пандемию коронавируса российских пенсионеров снабжают продуктовыми наборами. Раньше регионы мерились доходной частью бюджета, объемами инвестиций и количеством квадратных метров нового жилья. Теперь глядят в корзины экстренной помощи оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В Челябинске тоже выдают продуктовые наборы. Смотрим, что в них входит.
Помощь в Челябинске положена семьям, состоящим на учете в органах соцзащиты — с детьми-инвалидами и тем, кто оказался в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации. Для них подготовлено 8 495 продуктовых наборов.
О получении набора рассказала мама ребенка с ограниченными возможностями Елизавета Кириллова:
— Мы живем не по месту регистрации, поэтому сделали звонок в управление социальной защиты того района, где прописан ребенок. Трубку взяли сразу, предложили приехать с подтверждающими документами: паспорт родителя, справка МСЭ об инвалидности, свидетельство о рождении. Нам набор выдали быстро. Доброжелательно. С документов сняли копии. В наборе 13 наименований.
Полный перечень натуральной помощи. Фото: Елизавета Кириллова.
Что входит в «челябинский продуктовый набор»:
— подсолнечное масло — 1 литр;
— гречка — 0,8 кг;
— макароны — 0,9 кг;
— сахар — 1 кг;
— чай — пачка 100 гр.;
— мука — 2 кг;
— тушенка говяжья — 2 банки;
— сгущенка — 1 банка;
— джем — 1 упаковка;
— печенье — 1 пачка;
— зефир — 1 упаковка;
— сухой завтрак — 1 упаковка.
Инфографика: Сергей Зверев
Есть и те, кто в нынешний кризис остался без денег, лишился работы. Оказалось, что остро нуждающиеся тоже могут претендовать на натуральную помощь. Для этого в районные комплексные центры социального обслуживания нужно предоставить документы:
1) заявление гражданина на имя директора Комплексного центра социального обслуживания населения;
2) копии документа, удостоверяющего личность;
3) справки с места работы гражданина, подтверждающей прекращение или приостановление деятельности организации в связи с введением на территории города Челябинска режима повышенной готовности и направление гражданина в отпуск без сохранения зарплаты.
Контакты комплексных центров соцзащиты указаны ЗДЕСЬ.
Каждый случай рассматривается индивидуально. В пресс-службе администрации Челябинска заявили, что такой категории горожан уже выдана более двух тысяч наборов.
«РУСЬ» ПОМОГАЕТ ПОЖИЛЫМ
Еще один вид помощи продуктами предложил Благотворительный фонд продовольствия «Русь». В зоне их внимания — одинокие пенсионеры-инвалиды старше 65 лет. Продуктовые набору получают состоящие на учете малоимущие пенсионеры-земляки.
В апреле и мае «Русь» через соцработников и волонтеров доставит по всей области 46 тыс. наборов. 40 тыс наборов фонд купит у торговых сетей. Еще шесть тыс. соберет за счет пожертвований местных производителей. Свою продукцию в «пайки» добавили: компания «Увелка, мясоперерабатывающая компания «Уральский богатырь», кондитерская фабрика «Колос», агрохолдинг «Чурилово», ТД «Продхолдинг».
«Русь» помогает пенсионерам по всей стране. В каждом регионе в пакеты кладутся продукты местных производителей. Например, в Екатеринбурге пенсионерам в набор положили тушенку, консервы, муку, крупы, макароны, соль, сахар, подсолнечное масло.
Руку помощи оказавшимся в беде протягивают общественники. В Санкт-Петербурге активисты движения «Доброделы Петербурга» раздают нуждающимся пакеты с молоком, хлебом, выпечкой, овощами и фруктами.
В Калининграде предприниматели закупили для наборов крупы, масло, сахар, рыбные консервы, тушенку, макароны.
В Саратове самый сильный человек России Вячеслав Максюта создал «Фонд продуктовой помощи». В коробках Максюты самые необходимые продукты и немного сладостей.
Читайте также:
Свердловские пенсионеры получат 40 тысяч бесплатных продуктовых наборов, рассказываем, что в них входит (подробнее).
«Доброделы Петербурга» помогли нуждающимся горожанам продуктами и необходимыми медикаментами (подробнее).
«Снижаем аренду и раздаем продуктовые наборы». Как живет Центральный рынок Калининграда в режиме самоизоляции (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»