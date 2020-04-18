2020-04-18T08:04:47+03:00
Общество

Пасхальная служба в Челябинске 19 апреля 2020: прямая трансляция из Свято-Симеоновского кафедрального собора

Прямая трансляция пасхальной службы в Челябинске начнется 19 апреля 2020 в 00:00. Богослужение в режиме онлайн проходит Свято-Симеоновском кафедральном соборе.
Ирина ФАДЮШИНА
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Богослужение в режиме онлайн проходит Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Фото: sim-sobor.cerkov.ruБогослужение в режиме онлайн проходит Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Фото: sim-sobor.cerkov.ru
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В ночь на 19 апреля православные христиане празднуют главный праздник — Пасху или Светлое Христово Воскресение. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы: введен режим самоизоляции, собираться толпами запрещено. Православные храмы не закрыли свои двери для верующих, но всем настоятельно рекомендуют оставаться дома.

— Мы встречаем Пасху в необычных условиях, в условиях угрозы жизни. В эти дни оставайтесь дома, молитесь дома. Мы, священнослужители, будем проводить богослужения, призываем молиться совместно с нами по телетрансляции, — обратился митрополит Челябинский и Златоустовский Григорий.

Совместно с телеканалом ОТВ «Комсомольская правда» проведет прямую онлайн-трансляцию пасхальной службы в Челябинске 19 апреля 2020. Начало — в 23:55. Смотрите видео на сайте chel.kp.ru или слушайте 95,3 FM в Челябинске (89,8 FM — в Миассе. 89,3 FM — в Златоусте).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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