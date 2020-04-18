2020-04-18T18:23:29+03:00
Общество

Освящение куличей и дезинфекция храмов: смотрим, как Челябинск подготовился к Пасхе

В этом году пасхальное богослужение пройдет для прихожан в онлайн формате
Валентина ВАГАНОВА
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Освящение куличей в храме святого великомученика Георгия Победоносца.Освящение куличей в храме святого великомученика Георгия Победоносца.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Православные челябинцы подготовились к великому празднику — Светлому Христову Воскресению. Несмотря на пандемию, пасхальную пищу в храмах все же решили освятить. Днем верующие приносили в церкви свои куличи, пасхи и яйца.

Во дворе храма святого великомученика Георгия Победоносца, что в Металлургическом районе, столы расставили так, чтобы люди смогли соблюдать дистанцию. После каждой семьи стол протирали дезраствором. В самом храме на полу сделали разметку, чтобы прихожане не подходили близко друг к другу.

Столы поставили так, чтобы люди соблюдали дистанцию. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Столы поставили так, чтобы люди соблюдали дистанцию.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Каждый раз перед тем, как поставить еду на стол, поверхность протирали дезинфицирующим раствором. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Каждый раз перед тем, как поставить еду на стол, поверхность протирали дезинфицирующим раствором.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На полу сделали разметку, чтобы прихожане держали дистанцию. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На полу сделали разметку, чтобы прихожане держали дистанцию.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

При входе в Храм Святой Троицы, что по улице Кирова, всех просили надеть маски.

В Храме Святой Троицы тоже ответственно подошли к праздничным мероприятиям. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Храме Святой Троицы тоже ответственно подошли к праздничным мероприятиям.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Все прихожане были в масках. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Все прихожане были в масках.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Напомним, сегодня ночью, 19 апреля, в храмах пройдут праздничные службы. Из-за пандемии коронавируса верующих попросили отметить праздник дома. А службу посмотреть по телевизору или послушать по радио. С такой просьбой к южноуральцам обратились Митрополит Григорий, губернатор Алексей Текслер и глава Челябинска Наталья Котова. Число заболевших коронавирусом в области увеличивается, на сегодняшний день подтвержден 71 случай COVID-19, любое скопление людей — опасно.

«Комсомольская правда» и телеканал ОТВ проведут прямую онлайн-трансляцию пасхальной службы из Свято-Симеоновского кафедрального собора. Начало — ровно в полночь. Смотрите видео на нашем сайте или слушайте 95,3 FM в Челябинске (89,8 FM — в Миассе. 89,3 FM — в Златоусте).

Прямую трансляцию пасхального богослужения будут вести из Свято-Симеоновского кафедрального собора. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прямую трансляцию пасхального богослужения будут вести из Свято-Симеоновского кафедрального собора.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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