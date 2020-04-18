«Внимательно слушаешь каждый свой вздох»: пресс-секретарь губернатора Челябинской области о том, как пережил коронавирус

Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Сергей Зюсь вернулся домой после лечения от коронавируса. В больнице ему пришлось провести десять дней, пока результаты не оказались отрицательными. На своей странице в Facebook.com он рассказал о том, как психологически тяжело переносить заболевание. Приводим этот пост полностью.

— Итак, я дома. Попросил распечатать, а теперь разглядываю два своих теста на коронавирус: день первый и день десятый. Положительный, проверенный лабораторией в Новосибирске и отрицательный, после которого был еще один. Тоже отрицательный.

Десять дней в больнице. Постоянные переживания и тревоги в ожидании симптомов коронавируса. Просыпаешься всегда рано, анализируешь свое состояние. Градусник твой верный спутник, внимательно слушаешь каждый свой вздох. Долгие осмотры врача. Впервые в жизни строго по часам начинаешь принимать лекарства. Весь день бодришься, а потом, начитавшись историй про болезнь, долго не можешь уснуть. И так каждый день.

Самое яркое, конечно — поездка на КТ (компьютерная томография - примеч. редакции) легких. Длинный пустой коридор, переодетые врачи за стеклом, гул аппарата. Потом ждешь медсестру в машине неотложки — ей нужно все за тобой обработать. Не устану благодарить медперсонал. Столько внимания и заботы, да просто терпения. Здоровья вам, дорогие. Без вас не справимся.

В начале апреля анализ на коронавирус оказался положительным. Фото: Сергей Зюсь/Facebook.com

Видел тут мнение, что болезнь моя «фейк». Оценивать не стану, но замечу: никому не желаю оказаться на больничной койке. Провести десяток дней в неопределенности, в ожидании худшего. Таким не шутят. Я рад, что никого не заразил, что сам вышел без потерь.

Дома хорошо, уютно. Всем здоровья. И поверьте: #лучшедома

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Сотрудники аппарата правительства региона сдают тесты на коронавирус регулярно. Один из них показал опасное заболевание у пресс-секретаря губернатора Сергея Зюся. 9 апреля новосибирская лаборатория окончательно подтвердила диагноз. В больницу пресс-секретарь успел даже пообщаться с популярной ведущей программ о здоровье Еленой Малышевой. Сам Сергей заявлял. что не был за границей в последнее время и не имел симптомов заболевания.

Тем не менее, из-за этого случая на самоизоляцию ушли сотрудники пресс-службы, а у журналистов, контактировавших с Сергеем, взяли анализ.

Закрыться в своем кабинете пришлось и главе региона Алексею Текслеру. Все это время он проводил встречи по видеосвязи и даже с семьей общался только по интернету. 17 апреля губернатор объявил о том, что выходит из обязательной самоизоляции и сегодня, 18 апреля, он выложил фотографию с супругой и сыном. Вместе они готовятся встретить Пасху.

Алексей Текслер вернулся домой после изоляции в рабочем кабинете. Фото: Алексей Текслер/vk.com

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