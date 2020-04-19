Коронавирус в Челябинске, последние новости на 19 апреля 2020 года: криминальный побег заразившегося из Москвы

Заразившихся коронавирусом больше и больше. Но многих южноуральцев статистика не смущает: на улицах все еще много людей и машин. Каждый второй — без маски, большинство — без перчаток. Хотя защитные средства в аптеках есть.

Небольшая аптека у «Детского мира», к примеру, торгует одноразовыми масками по 35 рублей. А по соседству в газетном киоске за 60-80 рублей можно взять маску из трикотажа. Антисептики продаются в аптеках и в магазинах. Если количество зараженных будет расти и дальше, все это пригодиться.

На это утро в Челябинской области подтвержден 71 случай коронавируса: 33 человека выписаны из больниц, а еще 38 проходят лечение. К счастью, никто не умер.

Накануне в субботу с подозрением на COVID-19 госпитализировали пожилую пару из закрытого городка Трехгорный. Речь идет о мужчине, который подцепил вирус во время медицинского обследования в Москве, и заразившейся от него супруге. Также статистику заражений пополнили Уйский район и Бакал. Последний случай — особый.

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По данным местных СМИ, уроженец Бакала узнал о болезни, когда был в Москве. Мужчина должен был сразу уйти на самоизоляцию. Но вместо этого пустился в бега в родной город. Но и здесь ко врачам он не обратился. Информация о больном пришла в Бакал из столичного Роспотребнадзора. Мужчину все-таки задержали и закрыли в больнице Миасса. Подробности этой криминальной истории глава Саткинского района Александр Глазков пообещал журналистам озвучить позже.

Беглецу грозит штраф за нарушение режима самоизоляции. А штрафы, напомним, сейчас большие — до 30 тыс. рублей для граждан.

Инфографика: Эдуард Фадюшин.

Между тем, чтобы выявить нарушителей режима самоизоляции, в Челябинске к слежке за горожанами подключили систему «Безопасный город». Если видеокамеры засекут на дорогах машины южноуральцев, которые получили предписание о 14-дневной изоляции, нарушителей оштрафуют.

И еще одна важная новость минувших суток: из-за коронавируса в Челябинской области перенесли весеннюю охоту. Пока чиновники говорят, что готовы выдавать разрешения на отстрел животных после 5 мая. Но при условии, что регион вернется к обычной жизни. Если по области все еще будет действовать режим самоизоляции, ружья придется убрать до лучших времен.

Православные не все прислушались к просьбам местных властей остаться дома на Пасху. Храмы Челябинска минувшей ночью пустыми не были. Для тех, кто все же остался дома, «Комсомольская правда» совместно с ОТВ вела прямую трансляцию пасхальной службы из Свято-Симеоновского кафедрального собора в Челябинске. Во время службы митрополит Григорий прочитал молитву об избавлении об коронавирусной инфекции.

А буквально сейчас, воскресным утром, в Екатеринбурге ждут рейс их Таиланда с туристами. Среди вернувшихся в Россию будут жители Челябинской области. Их посадят в автобус и отвезут на принудительный 14-дневный карантин.

Это последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 20 апреля. Свежая сводка будет озвучена минздравом в течение нескольких ближайших часов.

НА ЗАМЕТКУ

Горячая линия минздрава области: 8 (351) 240-15-16.

Горячая линия для граждан: 8-800-201-41-88.

Горячая линии для предпринимателей: 8-800-350-24-74.

Службы психологической помощи для людей на самоизоляции: 8-351-269-77-77.

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