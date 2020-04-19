Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 19 апреля 2020 года: в магазинах поставили автоматы с масками и антисепитком

В Магнитогорске на утро 19 апреля под наблюдением докторов остаются семь человек, больных коронавирусом. По количеству заболевших город все еще занимается второе место после Челябинска. Всего по области подтвержден 71 случай COVID-19.

Тяжелых случаев заболевания в Магнитогорске нет. Пять пациентов переносят болезнь в легкой форме, у одного вообще нет клинических проявлений, еще один человек в состоянии средней степени тяжести.

Инфографика: Эдуард Фадюшин.

— Два случая заражения выявлены за минувшие сутки. По месту проживания больных будет проведена дезинфекция подъезда и придомовой территории. Все контактные граждане установлены. Им выдадут предписания Роспотребнадзора на двухнедельную самоизоляцию, — сообщает пресс-служба администрации Магнитогорска.

Из семи случаев заражения всего четыре завозные: три человека привезли вирус из Москвы, один пациент — из Египта. Оставшиеся трое заразились в Магнитогорске. Власти города призывают людей соблюдать меры предосторожности — оставаться дома и пользоваться индивидуальными средствами защиты. Дефицита в них нет.

В супермаркетах города даже установили специальные автоматы, где можно купить антисептик, перчатки и маски. Их список можно найти на сайте администрации города.

Вместо легкого перекуса в автоматах - перчатки, антисептик и маски. Фото: пресс-служба мэрии Магнитогорка.

В городе растет задолженность населения за коммунальные услуги, тепло, воду, свет... Власти еще раз призывают организации и население не копить долги, а оплачивать все квитанции своевременно. В эти дни также важно передавать вовремя показания счетчиков — данные по квартирам влияют на расчет общедомовых платежей. Если кто-то «молчит», то соседям придется оплачивать потребленные им ресурсы вскладчину.

А в это время самый богатый человек в Челябинской области владелец ММК Виктор Рашников обратился к промышленникам региона с просьбой включился в сбор средств на борьбу с коронавирусом. Общий объем перечисленных взносов уже превысил 10 млн рублей. Наиболее крупный взнос сделал «ММК» — 5 миллионов рублей. На втором месте «Южуралзолото Группа Компаний» и Константин Струков — 3 миллиона рублей. Александр Федоров и Челябинский трубопрокатный завод выделили 2 миллиона рублей.

В Магнитогорске работает горячая линия по любым вопросам, которые связаны с коронавирусом и социальной поддержкой. Звонки принимают по будням по телефону 8 (3519) 49-04-74 с 8.30 до 17.30.

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Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на 19 апреля.

НА ЗАМЕТКУ

Где стоят автоматы с масками и перчатками

«Пятерочка»

— Карла Маркса, 224;

— Тевосяна 11;

— Ленина, 62;

— Советская, 38;

— Московская, 26;

— Ворошилова, 25;

— Труда, 24;

— Зеленый лог, 32;

— Грязнова, 33А;

— Карла Маркса, 164;

— Карла Маркса, 107;

— Галиуллина, 9, корпус А;

— Индустриальная, 20А;

— Щорса,1;

— ул. Газеты «Правда», 45;

— Карла Маркса, 91;

— Карла Маркса, 149, корпус 2;

— Бахметьева, 14;

— 50 лет Магнитки, 88;

— Завенягина, 8А;

— Тевосяна, 4Б;

— Суворова, 125, корпус 3.

«Магнит»

— Чкалова, 12Б;

— Ворошилова, 31;

— Труда, 32;

— Сиреневый, 18;

— Карла Маркса, 225;

— Советская, 178;

— Карла Маркса. 216;

— Ленина, 145;

— Советская, 162 (ТЦ «Славянский»);

— Карла Маркса, 187;

— Ворошилова, 10;

— Советской армии, 21;

— Галиулина, 5;

— Вокзальная, 66;

— Советская, 20;

— Советская, 58;

— Советская, 117;

— Ленина, 50;

— Карла Маркса, 99;

— Ленина, 83 (ТЦ «Континент»).

«Ситно»

— Карла Маркса, 115;

— Карла Маркса, 141/5;

— Вокзальная, 136;

— Фрунзе. 36;

— Ленина, 144;

— Труда, 27;

— Комсомольская, 21;

— Труда, 55/1;

— 50 лет Магнитки, 59;

— Ленина, 141А;

— Грязнова, 4;

— Советская, 127;

— Доменщиков, 19.

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