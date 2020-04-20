Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 20 апреля 2020 года: торговец мясом и его внук выписаны из больницы

Самой громкой историей заражения коронавирусом в регионе стала история фермера из Кизильского района. Мужчина заразился на отдыхе в Дубае. По приезду домой он не стал соблюдать режим самоизоляции, а поехал торговать мясом в Сибай. После этого властям Башкирии пришлось зачистить весь рынок и взять анализы у сотен людей. В родном поселке мужчина заразил близких, в том числе шестимесячного внука, а также фельдшера, которая приезжала брать мазки на COVID-19.

И вот хорошая новость: сам фермер, его родные и фельдшер выписаны из больницы.

Увы, их койки в больнице заняли новые люди. В минувшее воскресенье коронавирус обнаружили еще у троих жителей Магнитогорска. В инфекционной больнице города опять находятся на лечение 10 человек.

Всего в Челябинской области зафиксировано 83 случая заражения: 35 человек уже выписаны из больниц, а 48 проходят лечение.

Инфографика: Эдуард Фадюшин.

КП-Челябинск уже писала о жалобах медиков, которым не хватает индивидуальных средств защиты. Теперь с той же проблемой столкнулись работники скорой помощи из Магнитогорска. Медики написали открытое письмо властям региона.

— Врачи, фельдшеры, водители скорой помощи оказались фактически на передовой. У нас едва ли не самая опасная работа с высокими рисками заразиться COVID-19. Но у бригад отсутствует элементарная защита. Нет в должном количестве масок, перчаток, халатов, очков, антисептиков. Многие фельдшеры закупают их на свои деньги. У нас нет костюмов с биологической защитой. Работаем в чем попало. Некоторые надевают костюмы для лакокрасочных работ, — жалуются сотрудники скорой.

Люди рассказывают, что ради экономии им не разрешают надевать средства индивидуальной защиты, если сотрудники выезжают на вызов с температурой и пневмонией. Хотя эти симптомы могут быть при COVID-19 .

— Все обещанные доплаты к окладу, как заявляет наше начальство, мы не получим, хотя уже практически каждая бригада перевозила больных с COVID и с подозрением на COVID, — пишут медики.

С опровержением уже выступил главный врач станции скорой помощи в Магнитогорске Александр Шумков. Он назвал письмо фейковым.

— Заявляю совершено точно: на станции скорой помощи Магнитогорска на данный момент в полном достатке представлены средства индивидуальной защиты: в их числе свыше 26 тыс. масок, 28 тыс. пар перчаток, 8 тыс. пар бахил, халаты, комбинезоны, шапочки и очки, кожные антисептики — более 90 литров и различные дезинфицирующие средства. В пятницу мы получили очередное пополнение запасов. По предварительным расчетам, этих запасов хватит для работы бригад свыше одного месяца. Не нужно вводить в заблуждение людей фейковыми сообщениями, — говорит Александр Шумков.

Уже на этой неделе, по словам главврача, в Магнитогорск поступят первые доплаты к зарплатам. За март работникам дадут прибавку за счет федерального бюджета. А выплаты по 50 тысяч врачам и по 25 среднему младшему и водителям СМП начнутся с апреля 2020 года.

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