2020-04-20T07:28:34+03:00
Общество

Погода на май в Челябинке 2020: придет ли в город раньше времени лето

Какой будет погода в мае в Челябинске 2020, когда отключат отопление и пустят ли садовые автобусы
Лидия ПЕСКОВА
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Скоро повсюду станет красиво.Скоро повсюду станет красиво.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В этом году на Южном Урале зима и весна в среднем оказались теплее, несмотря на выпавший в апреле снег. Какой же будет погода в мае в Челябинске 2020.

Уже к среде, 22 апреля, воздух в Челябинске может прогреться до +20, по ночам сейчас тоже стоят плюсовые температуры. Но к пятнице и к субботе станет прохладнее: до +7...+9 днем, ночи похолодают до -1...-2 градусов.

ХОЛОДА И СНЕГ МОГУТ ВЕРНУТЬСЯ

Дать такой же точный прогноз на весь май и на майские праздники синоптики пока не могут. Ресурсов челябинского Гидрометцентра хватает только на трехдневный расчет, а Москва видит погоду на десять суток. Представить картину месяца помогают многолетние наблюдения за погодой в Челябинске.

Май на Южном Урале — последний весенний месяц. Но может случиться всякое. Были годы, когда в этом время в Челябинске столбик термометра поднимался до + 35 градусов. А как-то похолодало до -11. В среднем майская среднесуточная температура держится на отметке +10…+13 градусов.

— В мае часто бывает возврат холодов. На севере области может установиться временный снежный покров высотой до 5 см. А в Челябинске — закружиться метель и пойти мокрый снег, — сообщают в Челябгидрометцентре.

Такой прогноз не стоит сбрасывать со счетов, так как синоптики из Москвы не включили Урал в число регионов, где май ожидается теплее нормы. Июнь в Челябинске обещают обычный, июль - прохладный и мокрый, а август - теплый.

СОЛНЕЧНЫЙ МЕСЯЦ

И все же, как минимум, два весенних бонуса челябинцам гарантированы стопроцентно.

— Май на Южном Урале всегда очень солнечный. В течение 29-30 дней на всей территории области светит солнце, — замечают синоптики. — А еще в мае не редкость — грозы. Иногда они проходят с градом и начинаются с пыльной бури.

А еще в мае в Челябинске завершается отопительный сезон. Батареи отключают, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не опускается ниже +8 градусов. В прошлом году отопление отключили 5 мая. Следом за этим в городе начинаются опрессовки — по графику отключают горячую воду.

К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ САДОВОДАМ

Есть хорошие новости для садоводов. На минувшей неделе возобновили свою работу садовые магазины. Дачникам разрешили самоизолироваться на садовых участках. С 1 мая, возможно, в Челябинске будут запущены садовые автобусы — этот вопрос сейчас обсуждается, окончательное решение властей будет зависеть от ситуации с коронавирусом в регионе.

Таков прогноз погоды на май в Челябинске 2020.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЕРИТ В ПРИМЕТЫ

Частые дожди и туманы в мае — к плодородному году.

Май сырой — июнь сухой.

Большое количество паутины — к хорошему и жаркому лету.

Если у березы раньше, чем у ольхи, раскрылись листья, то лето настанет солнечное и теплое. Если наоборот, то холодное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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