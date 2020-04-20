2020-04-20T12:43:55+03:00
Общество

«Стена памяти» заговорит голосами жителей Челябинской области

Объявлен сбор фотографий героев Великой Отечественной войны и их историй
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Легендарная «Стена памяти» появится в Челябинске к 9 мая в новом формате. Компания «Интерсвязь» при поддержке Правительства Челябинской области вновь объявляет сбор фотографий героев Великой Отечественной войны и их историй, которые станут тысячами подкастов и зазвучат по всему городу.

Южноуральцы смогут повторить подвиг, совершенный 10 лет назад. Тогда жители области впервые создали самый большой в России архив фотографий фронтовиков и тружеников тыла. Теперь южноуральцам предлагается расширить и дополнить его аудиоисториями, чтобы оживить «Стену памяти» и увековечить подвиги Героев своими голосами. Сейчас на сайте проекта «Стена памяти» более 150 тысяч фотографий, из которых 45 тысяч имеют собственную историю в текстовом формате, и они продолжают прибывать. Часть из них будет озвучена известными людьми города, представителями шоу-бизнеса, членами театральных коллективов, которые заявились поддержать проект своими голосами.

— Мы призываем жителей не сдаваться в это тяжелое время, как не сдавались наши предки, проявить личный героизм, объединиться и сделать — в этом наша сила. Благодаря современным технологиям, каждый герой может высказаться и быть услышанным. Задача — достойно отметить праздник, несмотря на изменившиеся условия в мире, вспомнить подвиг наших прадедов, — отмечает председатель совета директоров компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев.

Всего будут озвучены тысячи историй простых людей: детей, подростков, взрослых и пенсионеров, которых обстоятельства вынудили отказаться от планов, чтобы защитить свою землю и близких. Уникальные рассказы большинства из них впервые можно будет не только прочитать, но и услышать в формате аудиоподкастов у «Стены памяти» на Аллее славы, на радио, или в интернете.

— Рад, что в области есть такой знаковый проект, как «Стена памяти». Он востребован временем, не теряет актуальности, обладает сильнейшим патриотическим эффектом. Он способствует связи поколений, объединяет всех нас чувством гордости и сопричастности к Великой Победе, — комментирует заместитель Губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Размещение «Стены памяти» и регламент посещения объекта будет актуализирован в соответствии эпидемиологической ситуацией и ограничениями. Конструкции планируется смонтировать к 9 мая и сохранить на Аллее славы до конца июня. Дополнительную информацию о том, как разместить фотографию и историю на «Стене памяти», можно получить на сайте проекта.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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