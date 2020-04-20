Коммунальщики Челябинской области накопили миллиардный долг за свет

ООО «Уралэнергосбыт» направило в адрес губернатора Челябинской области Алексея Текслера письмо с просьбой взять под контроль ситуацию с неплатежами предприятий ЖКХ.

По данным «Уралэнергосбыта», задолженность за электроэнергию, накопленная предприятиями ЖКХ за девять месяцев работы гарантирующего поставщика, уже составляет почти миллиард рублей. Рост неплатежей на фоне пандемии коронавируса усилит проблемы в энергетике области. Дело в том, что «Уралэнергосбыт» приобретает электроэнергию для всех своих клиентов на оптовом рынке и обязан рассчитываться за нее вовремя. В противном случае компания может лишиться статуса гарантирующего поставщика.

— Сложившаяся ситуация может крайне негативно отразиться на финансовой устойчивости компании, и, как следствие, на самих потребителях. Пострадают и сетевые организации, уже сегодня мы понимаем, что у нас, скорее всего, не хватит денег для оплаты «МРСК Урала» транспорта электроэнергии в апреле, — отмечают в пресс-службе «Уралэнергосбыта».

— Вопрос оплаты предприятиями ЖКХ потребленной электроэнергии стоит для поставщика очень остро, — комментирует генеральный директор ООО «Уралэнергосбыт» Александр Батраков. — На сегодняшний день есть компании, которые за девять месяцев нашей работы не заплатили еще ни копейки. Это, в частности, МУП «ТеплоЭнерго» или МУП МГО «Городское хозяйство». ООО «Теплоэнергетик» заплатил за полгода менее 2%, накопив задолженность почти в 150 миллионов рублей

В компании добавляют, самый большой и проблемный объем задолженности находится именно в сфере ЖКХ. Поэтому для выхода из сложившейся ситуации и возобновления платежей в адрес контрагентов «Уралэнергосбыту» крайне важно решить вопрос с этими долгами в кратчайшие сроки.

— Оплата выставленных счетов предприятиям ЖКХ со стороны населения осуществлялась. Остается открытым вопрос: почему предприятия областного ЖКХ, получая деньги от потребителей, не перечисляли их в адрес гарантирующего поставщика, ставя под угрозу энергобезопасность всего региона, — объяснили в компании причину обращения в адрес губернатора.