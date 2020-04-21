2020-04-21T07:49:34+03:00
Общество

Медь — на рынок, средства защиты — в больницы

Предприятия Группы РМК в Челябинской области продолжают не только стабильно работать, но и помогают региону в борьбе с вирусом COVID-19
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РМК принимает меры, чтобы исполнять план производства, сохранить рабочие места и продолжить реализацию инвестиционных проектовРМК принимает меры, чтобы исполнять план производства, сохранить рабочие места и продолжить реализацию инвестиционных проектов
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Не пускать вирус на порог

С введением в конце марта ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, предприятия Русской медной компании в Челябинской области перешли на работу в режиме повышенной готовности. Правительственная комиссия по повышению устойчивости экономики России включила РМК в список 646 системообразующих организаций страны. Учитывая роль, которую компания играет в экономике государства, РМК приняла все необходимые меры для обеспечения стабильности своих производств и профилактики распространения вирусной инфекции COVID-19. Для этого сотрудники проходят ежедневную проверку текущего состояния здоровья с применением бесконтактных термометров, используют средства индивидуальной защиты и антисептические гигиенические средства. В помещениях организована регулярная уборка с применением дезинфицирующих средств, ведется обработка контактных поверхностей и мест общего пользования. Все меры принимаются в соответствии с требованиями нормативных актов и рекомендациями контролирующих служб.

Следовать плану

Принятые в начале меры профилактики позволили минимизировать отрицательное влияние на работу и снизить риск остановки производства из-за карантина. Коллективы предприятий Группы РМК на Южном Урале обеспечили выполнение и в отдельных случаях перевыполнение производственного плана. В Челябинской области организована полная технологическая цепочка РМК от добычи руды до выпуска медных катодов и катанки. Все процессы на предприятиях осуществляются в штатном режиме.

Михеевский ГОК и Александринская горно-рудная компания выполнили производственную программу. Завод «Карабашмедь» выполнил недельный производственный план. Кыштымский медеэлектролитный завод перевыполнил производственный план за март, апрель для предприятия тоже начался с положительных показателей.

При этом компания продолжает реализацию инвестиционных проектов. В Карабаше идет подготовка стройплощадки под новый участок выплавки медных анодов, в Кыштыме — на финальной стадии проект уникального для России цеха медной электролитической фольги, в активной фазе возведение нового цеха электролиза меди.

Помогать

В Группе РМК подчеркивают, что роль системообразующей организации не только в объемах отгрузки продукции, но и в готовности оказать помощь территориям присутствия в трудную минуту. Например, Михеевский ГОК закупил и передал районной больнице в селе Варне средства индивидуальной защиты медработников — респираторы и защитные комбинезоны. Сама компания активно помогает в пополнении запасов госпитальных баз региона по борьбе с вирусом. В общей сложности гуманитарную помощь от главы РМК Игоря Алтушкина получат около 150 медицинских учреждений Южного Урала. Первые отгрузки средств защиты для медицинского персонала прошли на минувшей неделе.

— Русская медная компания принимает все меры, чтобы сократить риски распространения заболевания, обеспечить исполнение производственного плана, сохранить рабочие места и продолжить реализацию инвестиционных проектов и социальных программ, — заключила вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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