От метлы до перекиси

20 марта в Челябинске официально был объявлен весенний субботник, но уже через неделю город ушел на самоизоляцию. И все-таки, пока жители сидят по домам, мегаполис потихоньку избавляется от скопившегося за зимние месяцы мусора и грязи. О том, как организован этот процесс, рассказывает заместитель главы администрации Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

РАБОТНИКИ МЕТЛЫ И ШЛАНГА

— Александр Сергеевич, пандемия COVID-19 сорвала традиционные субботники, весеннюю уборку Челябинска. Как справляются службы города без помощи горожан-энтузиастов? Или и в прошлом основная нагрузка ложилась на них?

— Действительно, вплоть до 1 июня мегаполис должен был убираться силами не только городских служб и управляющих компаний, но и рядовых жителей. Но сегодня, в связи с известными обстоятельствами, мы можем рассчитывать в первую очередь на подрядчиков управления городского хозяйства. Это немалая сила! 198 единиц техники — трактора, помывочные машины, вакуумные пылесосы, другая механизация, большое количество «ручников», ручной техники. Это наши главные силы. Кроме того, в городе больше 300 управляющих компаний, а это — больше 15 тысяч сотрудников, которые должны убрать больше трех тысяч дворов. В первую очередь нагрузка тут ложится, конечно, на дворников.

Еще один резерв — подрядчики администраций внутригородских районов. Во всех семи районах Челябинска уже отыграны контракты на уборку. На этих организациях любые общественные пространства, внутриквартальные проезды, газоны, примыкающие к многоквартирным домам, территории, где организованы несанкционированные свалки.

Четвертую колонну как раз и должны были составить вышедшие на субботники горожане. Но чего нет — того нет.

— Получается, даже несмотря на самоизоляцию, многие тысячи людей задействованы в уборке города по долгу службы. Эта работа входит в список жизнеобеспечительных мер? Защищены ли они?

— Все подрядчики обязаны работать в защитных масках, перчатках, светоотражающих жилетах, чтобы было понятно, что люди работают официально. Плюс надо понимать, что санитарная уборка города напрямую влияет на эпидемиологическую ситуацию. Наша задача — вывезти максимальное количество мусора, чтобы было легче дышать. Кстати, если в обычные годы субботники длились вплоть до начала лета, то в связи с пандемией глава города Наталья Котова дала задание закончить уборку до майских праздников. пока справляемся.

— Субботник — одно дело. Но ведь даже на самоизоляции невозможно жить, не производя простых бытовых отходов. Чувствуется ли изменение нагрузки на мусоровозы оттого, что большая часть населения теперь живет и работает дома?

— Сразу было понятно, что в условиях самоизоляции возрастет нагрузка по ТКО, твердым бытовым отходам. Совместно с региональным оператором, ООО «Центр коммунального сервиса», еще в самом начале режима повышенной готовности провели совещания, укрепили график вывоза мусора. Горожане должны заметить, что очищать дворовые контейнерные площадки в дни самоизоляции стали чаще. Вопрос держится на постоянном контроле и нами, и оператором, у меня в режиме видеоконференции каждый четверг проходят совещания оргкомитета по организации субботников в Челябинске. Мы разбираем самые острые вопросы.

— Например?

— Не только людей в жилых домах стало больше, но и автомобилей во дворах. Жители ставят автомобили на путях подъезда к контейнерным площадкам. Мы вынуждены вторую неделю подряд проводить рейды совместно с ГИБДД Челябинска, чтобы эвакуировать те машины, которые действительно мешают мусоровозам. Я уже не раз обращался к жителям: это в ваших же интересах, не ставить транспорт на путях к площадкам. Надеюсь, нас в конце концов услышат.

АТАКА ПЕРЕКИСЬЮ

— На улицы Челябинска почти с самого введения самоизоляции вышли машины, уже ласково прозванные «Горынычами». Будет ли продолжаться дезинфекция и после отмены режима?

— Это военная техника на базе «Уралов», оснащенная авиационными двигателями. То есть сами автомобили вполне обычные, а вот агрегаты-распылители с авиамоторами на них — это уже военное средство из арсенала войск РХБЗ. Работают в городе, действительно, уже в течение двух недель. Это огромная помощь, особенно с точки зрения минимизации трудоемкости. Остается только сказать спасибо предприятию, предоставившему ее, миасскому заводу «Спецагрегат». Очень эффектно, и, главное, эффективно. Обработка улиц идет в несколько этапов, используется трехпроцентный раствор перекиси водорода. На некоторое время он помогает нейтрализовать вредные микроорганизмы.

— И как долго будет продолжаться обработка улиц перекисью?

— Именно техника миасской компании сейчас приостановила работу. Но ведь у нас есть огромное количество гражданских поливочных машин, которые также используют химию для дезинфекции.

— Перекись — не водопроводная вода. Наверное, пришлось пойти на большие расходы?

— Сейчас не идет речь о том, дорого или дешево. Сколько закуплено — все потратим, средств хватает. Гидрохлорсодержащие вещества производятся и у нас в городе, перекись закуплена извне. Наши подрядчики, кстати, также используют растворы перекиси водорода и хлорсодержащие вещества для обработки лавочек, дверей подъездов, других поверхностей, к которым так или иначе могут случайно прикасаться люди.

— Применяются ли еще какие-то меры дезинфекции?

— На помощь городу пришли ГУ МЧС по Челябинской области и военнослужащие Уральского учебно-спасательного центра МЧС. Они обрабатывают учреждения здравоохранения и социальные объекты, используют ручные, ранцевые распылители. График расписан на недели вперед, мы охватываем им все больницы и соцучреждения. Управляющим компаниям также рекомендовано проводить дезинфекцию подъездов, лифтов, детских площадок.

КОММУНАЛКА ПРОТИВ АПОКАЛИПСИСА

— Нагрузка на коммунальный сектор наверняка изменилась не только в плане вывоза мусора, но и по другим направлениям ЖКХ. Ждать нам каких-то изменений, например, в графике проведения опрессовки, если режим самоизоляции будет продлен? Вообще, в связи с последними событиями, не возникнет ли проблем с подготовкой города к зиме?

— Все ресурсоснабжающие организации относятся к обеспечивающим жизнедеятельность населения. Все они до единой не прекращали и не приостанавливали свою работу. Подача газа, тепла, электричества, воды не прекращалась инее прекратится. Что касается опрессовки и другой подготовки к будущей зиме — все эти работы, как и были намечены, будут выполнены к 1 сентября 2020 года. Если люди и дальше будут находиться дома, постараемся минимизировать периоды отключения горячего водоснабжения. Начало этой работы намечено на май, как только среднесуточная температура будет соответствовать нормам, начнутся отключения. Так что бояться нечего, все как всегда.

— Все-таки режим изоляции — повышает нагрузку на системы жизнеобеспечения мегаполиса? Или наоборот, легче, когда люди сидят по домам?

— Чем больше населения находится дома, тем больше возникает мелких коммунальных аварий. Мы ожидали и теперь фиксируем рост обращений по этим досадным поводам. Но он незначительный. В принципе, это нам не мешает. А вот в чем таится угроза — так это в сборе средств за коммунальные услуги. Еще раз прошу челябинцев быть сознательными и своевременно оплачивать коммунальные услуги! Именно от этих платежей зависит и качество оказываемых вам услуг, и зарплата тех, кто на работе — чистит и дезинфицирует ваши дворы и подъезды. Если нет возможности выйти из дома — к вашим услугам онлайн-сервисы.