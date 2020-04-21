Режим повышенной готовности: Кыштым старается работать оперативно, слаженно, грамотно

О мерах, опыте работы руководителей, специалистов, служб муниципалитета в условиях режима повышенной готовности, самоизоляции рассказала глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

Людмила Шеболаева

Группы контроля

Соблюдения ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, удалось достичь достаточно оперативно — отметили в администрации Кыштымского городского округа. С момента введения на территории Южного Урала режима повышенной готовности в муниципалитете были созданы группы контроля за исполнением распоряжений правительства Челябинской области. Все сработали слаженно и грамотно.

В муниципалитете рассказали, что в состав таких групп контроля вошли сотрудники полиции, городской больницы и администрации. Их работа идет в постоянном ежедневном режиме, в том числе и в выходные дни.

В первую очередь были проведены рейды по объектам, которые предоставляют услуги в сферах отдыха и развлечений, красоты, общественного питания, торговли предметами, не отнесенными к перечню первой необходимости.

Дезинфекция поликлиники и помещения МФЦ. Фото Максим МАРИНОВ

Такая оперативность и эффект ограничительных мер, по мнению местных властей, связаны с тем, что малый бизнес в Кыштыме социально ориентирован. И это как раз показала текущая ситуация. Высокая степень ответственности, включенность в общественную жизнь, социально значимые события и проекты — все это как раз и послужило той отправной точкой мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Местные предприниматели отнеслись к этому с пониманием.

Работа с кадровыми службами

— Также оперативно было установлено взаимодействие с кадровыми службами предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности на предмет обмена информацией о сотрудниках, прибывающих из отпусков из-за границы. Все это необходимо для обеспечения режима их самоизоляции и организации медицинского наблюдения, — отмечает глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

Такая работа — своего рода «маршрутные карты» — позволили взять под контроль более 80 человек. Кыштым фактически стал первым городом области, где медицинское наблюдение с начала апреля ввели также для студентов и уроженцев города, возвращающихся на период пандемии на малую родину из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, где ситуация с коронавирусом остается напряженной.

Сотни жителей Кыштыма в режиме самоизоляции участвуют в различных тематических акциях и конкурсах

Горячие линии

Отметим, что с первых дней ежедневно работает горячая линия в администрации Кыштымского городского округа по вопросам жизнеобеспечения города в условиях режима повышенной готовности по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (с 10.00 до 17.00, 8 (351-51) 4-05-49). Также открыты прямые телефонные линии для жителей по всем сферам жизнедеятельности: здравоохранению, социальной поддержке, образованию, пенсионному обеспечению, предоставлению государственных и муниципальных услуг, вопросам занятости населения.

Все поступающие обращения анализируются и отрабатываются, а на часто задаваемые жителями вопросы глава округа Людмила Шеболаева отвечает через социальные сети и местное телевидение.

Такая система обратной связи позволяет оперативно решать жизненные ситуации, возникающие у людей в период самоизоляции, тем самым снижая градус беспокойства, вызванный и коронавирусом, и выпадением из привычного ритма жизни.

Переориентирование производства, волонтерство

Когда в начале режима самоизоляции из-за ажиотажного спроса в аптеках исчезли медицинские маски, фабрика «Кыштымский трикотаж» и местные индивидуальные предприниматели начали производство хозяйственно-бытовых и в первую очередь обеспечили масками социальных работников. Русская медная компания в качестве благотворительной помощи передала городу 4000 медицинских масок. Этого запаса хватит, чтобы обеспечить, к примеру, работников почтовых отделений и почтальонов, сотрудников дежурных групп, открытых в детских садах и другие социальные службы.

В городе также создан волонтерский центр местной организации партии «Единая Россия». Сотрудники Управления социальной защиты и Комплексного центра социального обслуживания населения ежедневно выполняют заявки ветеранов старше 65 лет по доставке продуктов питания, медикаментов, оказывают другие услуги. А сотрудники одного из местных ресторанов доставки обеспечивают бесплатными обедами работников «Скорой помощи». Именно сейчас медикам необходима, в том числе, и такая поддержка.

Дезинфекция

Дезинфекцию в округе проводят в качестве профилактических мер для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

С начала апреля проводится влажная уборка улично-дорожной сети с применением дезинфицирующих средств. Из местного бюджета на приобретение трех тонн 37-процентной перекиси водорода направили 231 тыс. рублей. Это дезсредство предназначено для обработки остановочных комплексов, дорог и тротуаров.

Безвозмездную помощь в проведении работ по дезинфекции объектов инженерной и социальной инфраструктуры по поручению правительства Челябинской области оказал Уральский учебный спасательный центр МЧС России, который базируется в поселке Новогорном. Личный состав центра прибыл в Кыштым со специальной экипировкой и оборудованием (провели обработку входных групп детских садов, помещений МФЦ, территории и корпусов городской больницы, здания службы занятости и учреждений социальной защиты населения, проходных градообразующих предприятий). Кстати, если для обработки остановочных комплексов использовалась перекись водорода, то для учреждений социальной сферы применялось дезинфицирующее средство «Люир», предназначенное для санитарной обработки мест массового скопления людей, проведения генеральных уборок в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. В городской больнице обработка проводилась специальным дезсредством «Альбавет».

Информирование жителей

В округе также активизирована работа по информированию жителей, в том числе через социальные сети. В официальной группе администрации округа «Кыштым» в сети ВКонтакте создан специальный хэштег лучшедома@kyshtymgov, перейдя по которому жители получают доступ к ленте оперативных новостей, необходимых контактов и другой полезной информации на период самоизоляции, информации, касающейся коронавируса. Для представителей малого и среднего предпринимательства вся поступающая актуальная информация о мерах поддержки бизнеса оперативно размещается в чате информационно-консультационного центра МФЦ.

— Мы рассчитываем, что принимаемые меры, как и вчера, и сегодня и в будущем помогут Кыштыму пройти этот непростой период достойно, — отмечает Людмила Шеболаева.

КСТАТИ

С первых дней введения режима повышенной готовности для жителей округа стартовал фотоконкурс «Лучше дома». Кыштымцам предложили поделиться интересными идеями о том, чем можно занять себя в условиях самоизоляции. На конкурс работы прислали 45 жителей округа. В голосовании за лучшие идеи приняли участие почти две тысячи человек. Победители получат уникальное издание «Прогулки по Кыштыму». Не останутся без поощрения и все участники. Среди школьников объявлены конкурс социальных проектов «Высокая физическая активность сегодня — залог успеха в будущем» и акция, посвященная 75-летию Великой Победы. Школьники напишут письма «Из настоящего о прошлом в будущее».

ДЛЯ СПРАВКИ

Официальная страница администрации Кыштымского городского округа Челябинской области ВКонтакте.