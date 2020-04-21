Константин Болдырев: «Мы не видим резкого оттока вкладов или панического настроения»

Благодарим всех, кто принял участие в мероприятии, и публикуем самые актуальные вопросы и полученные на них ответы.

— Продолжается ли обслуживание клиентов в офисах банка, безопасно ли это в нынешней ситуации?

— В объявленные нерабочие дни мы по рекомендации Банка России перевели режим работы отделений в работу по сценарию новогодних каникул, когда обслуживание ведут дежурные отделения. Сейчас в регионе работает 7 отделений, которые оказывают полный спектр услуг нашим клиентам. Кроме того, мы в 2019 году провели довольно масштабные инвестиции в развитие своих информационных систем и каналов дистанционного обслуживания. Как оказалось, это было сделано не зря — большинство услуг банка доступно в режиме on-line.

Но даже если вдруг вам все равно необходимо посетить офис, мы сделали все, чтобы для клиентов было комфортно и безопасно. В соответствии с рекомендациями главного санитарного врача все наши сотрудники обеспечены обязательными средствами индивидуальной защиты, каждому посетителю на входе измеряется температура тепловизором, есть условия для санитарной обработки рук. Перед обслуживанием клиента проводится обработка абсолютно всех поверхностей, которых мог коснуться предыдущий посетитель. У нас жесткий и высокий санитарный барьер из всех возможных. В первые дни кризиса мы наблюдали, что клиентский поток сократился на 35-40% по отношению к средним значениям марта. Сейчас постепенно число клиентов в офисах восстанавливается, жизнь продолжается.

— Если говорить о продуктах, какие сейчас тренды?

— Вряд ли можно выделить какой-то один или два продукта, так или иначе спрос на всю линейку сохранился. Да, возможно, общее количество подписываемых договоров не столь велико, как было до введения режима самоизоляции, но говорить о полной остановке нашего бизнеса рано. По-прежнему популярны кредиты наличными и кредитные карты, многие клиенты, кто ранее получил одобрение заявки на получение ипотеки, спешат сейчас провести сделки. Для малого и среднего бизнеса — сейчас востребованы все виды гарантий.

— Есть ли смысл сейчас открывать вклад, ситуация меняется каждый день, не понятно, что будет дальше с валютой, вкладами? Есть ли у вас отток вкладов?

— Сейчас поведение людей достаточно рациональное, мы не видим резкого оттока вкладов или каких-либо панических настроений по покупке или продаже валюты. Нет притока средств на банковские вклады (возможно, повлияли последние инициативы с введением налога на процентный доход), но и нет ярко выраженного оттока средств. Чаще всего происходит перемещение средств внутри банка — со срочных, чаще длинных вкладов смена на более короткие. Для таких клиентов, кто не уверен, что завтра или через месяц ему не потребуются деньги «Открытие» предлагает накопительные счета. Например, счет «Моя копилка», по которому вы получаете проценты на среднемесячный остаток по счету. Деньги можно снимать в любой момент, сейчас максимальная ставка по таким продуктам близка к ставке по вкладам и составляет до 5,7% годовых. При этом, если вы снимаете свои деньги, процентный доход не пропадает. По итогам 1 квартала 2020 года доля средств на накопительных счетах составляла до 20% в структуре портфеля пассивов физических лиц.

С конца 2019 года мы отмечаем возросший интерес к инструментам на фондовом рынке: структурные продукты, полисы инвестиционного страхования жизни. Это хороший инструмент для того, чтобы начать инвестировать на длительное время — вы получаете 100% гарантию сохранности своих средств и возможность получить высокую доходность от реализации инвестиционной идея. Сейчас рынок упал, многие активы подешевели — это удачное время, чтобы собирать свой инвестиционный портфель.

— Если у меня истек срок действия кредитной карты, что делать в этой ситуации?

— Для обеспечения безопасности клиентов в условиях распространения коронавирусной инфекции банк «Открытие» принял решение продолжить обслуживание карт с истекшим сроком действия. Воспользоваться этой возможностью могут держатели кредитных и дебетовых карт платежных систем Visa, Mastercard и МИР, срок действия которых завершился в марте этого года. Поэтому вам не о чем беспокоиться. Но, если у вас есть возможность, вы можете заказать перевыпуск карты через интернет или мобильный банк, а потом записаться на посещение офиса и забрать ее.

— Как банк может поддержать предпринимателей?

— ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» отменена комиссия за выдачу денежных средств в кассе для выплат заработной платы для действующих и потенциальных клиентов малого и среднего бизнеса из всех сегментов. Также «Открытие» отменяет плату за ежемесячное обслуживание и комиссии на основных пакетах услуг расчетно-кассового обслуживания (РКО), отменили ежемесячную фиксированную комиссию за эквайринг для предпринимателей. Условия распространяются как на действующих, так и новых клиентов банка и действуют до конца мая 2020 г. Кроме того, всем малым и средним предприятиям при покупке пакета услуг расчетно-кассового обслуживания банк снижает комиссию по торговому эквайрингу до 1%.

Кроме того, мы одни из первых в стране заявили о готовности предоставлять отсрочку по кредитам для компаний наиболее пострадавших от эпидемии отраслей (отели, рестораны и кафе, туризм, проведение мероприятий и так далее). Банк готов предоставить таким предпринимателям отсрочку по кредитам на срок от 3 до 6 месяцев. По другим нашим клиентам мы работаем в индивидуальном режиме и находим способы как сохранить бизнес и найти оптимальный для обеих сторон вариант работы с задолженностью.

— Что сейчас можно оформить дистанционным способом?

— Банки в целом оказался хорошо подготовлен к работе в условиях карантина. Стабильно работают онлайн-каналы (интернет-банк и мобильное приложение), которые позволяют не приезжать в офисы, чат-боты оперативно отвечают на клиентские запросы, все платежи осуществляются без перебоев. Если говорить более конкретно, к примеру, у вас заканчивается срок действия вклада, и вы хотите снять средства. С помощью наших онлайн-сервисов вы можете легко перевести все деньги на счет вашей карты, а снять наличные — в ближайшем банкомате у дома. Причем в банкомате любого банка. Без комиссии. Мы, кстати, увеличили лимиты на максимальные суммы, чтобы люди лишний раз не выходили из дома. Для предпринимателей появилась возможность дистанционно открыть счет. Кроме того, мы создали механизм удаленной идентификации клиента, при которой он самостоятельно предоставляет свои паспортные данные и проводит всю процедуру в целом дистанционно. Также мы разработали механизм доставки карт нашего банка на дом. Карты доставляются с соблюдением всех мер безопасности для клиента.

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