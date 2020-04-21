7 советов на случай ДТП, когда вы не виноваты

Водителей, не имеющих полисов ОСАГО, стало больше. Из-за ситуации с коронавирусом для бизнеса настали тяжелые времена. В результате кому-то урезали зарплату, кто-то вовсе остался без работы. У многих сейчас на страховку просто нет денег. И это становится большой проблемой в случае ДТП. В том числе и для того, кто не виноват в аварии.

Рассмотрим типичную ситуацию: вы попали в ДТП, у виновника нет ОСАГО. Что делать?

Страховая компания «Югория» рекомендует успокоиться, заглушить двигатель, выйти из автомобиля и выставить аварийный знак. А затем установить факт наличия или отсутствия полиса.

Совет первый

Проверьте наличие и подлинность полиса ОСАГО. Для этого зайдите на сайт Российского союза автостраховщиков (РСА). Узнать информацию можно по номеру полиса, номеру машины и т.д.

Если виновник ДТП решил скрыться с места аварии, обязательно снимите его отъезд на телефон так, чтобы было видно номер машины. За оставление места ДТП ему грозит лишение прав на 1,5 года или арест до 15 суток.

Совет второй

Если у виновника нет ОСАГО, срочно вызывайте инспекторов ГИБДД. Даже если ваши автомобили всего лишь нежно «поцеловались». Европротокол действует, только если у обоих водителей есть действующие полисы ОСАГО, причем виновник ДТП вписан в свой полис! Да, бывает, что и не вписан, а полис показывает.

Совет третий

Придется самим договариваться с виновником по поводу выплаты. Если ущерб небольшой, то можно сделать это на месте. Но если вас не устраивает предложенная им сумма, или вы подозреваете скрытые повреждения, то алгоритм такой: ГИБДД, экспертиза, суд и выплата. Если вы взяли компенсацию и не вызвали инспектора, то доплачивать будете из своего кармана.

Совет четвертый

Смиритесь с тем фактом, что в данном случае страховая компания, в которой вы оформили ОСАГО, вам помочь не сможет. Вот если бы вы были виновником аварии, то она бы за вас заплатила. Таков закон. Компенсацию причиненного ущерба вам придется самостоятельно требовать с виновника через суд.

Хорошо, если у вас есть каско или, например, «Ремонт у дилера» — полис страховой компании «Югория» специально для таких случаев. По этим полисам все проблемы «Югория» возьмет на себя.

Совет пятый

По возможности тщательно перепишите все контакты виновника ДТП, и пассажиров в том числе. В дальнейшем вам придется общаться с виновником как лично, так и на официальном уровне.

Совет шестой

После экспертизы вы должны подготовить досудебную претензию, в которой нужно описать обстоятельства дела, ущерб, перечислить требования. Нужно обязательно написать общую сумму и дату, до которой вы готовы ждать с подачей документов в суд. К письму приложите копии документов из ГИБДД, квитанции оплаты за экспертизу, услуги юриста и т. д. Затем отправьте все ответчику заказным письмом с уведомлением.

В суд готовится точно такой же пакет документов, только не копии, а оригиналы. Плюс оплата госпошлины.

Скорее всего виновника обяжут каждый месяц отчислять в вашу пользу какой-то процент от зарплаты, если она есть. К сожалению, процесс возмещения ущерба может занять долгие годы.

Совет седьмой

Все чаще наши клиенты стали обращаться с вопросом: как защитить себя от последствий ДТП, в котором виновник аварии без ОСАГО?

Специально для таких случаев «Югория» разработала полис «Ремонт у дилера», который стоит от 2990 рублей* и действует, когда виновник аварии установлен, даже если у него нет ОСАГО.

В этом случае все проблемы страховая компания «Югория» берет на себя, а вы получаете ремонт на СТО официального дилера с установкой новых оригинальных запчастей. Мы работаем дистанционно!

Всю подробную информацию можно уточнить у официальных дилеров или у вашего страхового агента.

Полис «Ремонт у дилера» от «ГСК «Югория»

Подробности по тел.: 8-800-100-82-00

ugsk.ru

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* АО «ГСК «Югория». *Указана стоимость полиса сроком страхования на один год при страховой сумме 200 000 рублей для автомобилей стоимостью новой модели до 2,5 млн.руб. Не является публичной офертой. Возраст ТС: отечественные до 6 лет, иностранные до 10 лет. ЦБ РФ: СИ № 3211 от 26.08.2019 года.

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