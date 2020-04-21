В больницах Миасса инфекцию атакуют озоном

Миасс первым в Челябинской области принял удар COVID-19: здесь в конце марта зарегистрирован первый зараженный на территории региона. Сегодня в Миассе развернута одна из 16 госпитальных баз для борьбы с заразой. Руководство OzonBox решило внести свой вклад в работу медиков.

Как сообщил нам директор по развитию OzonBox Антон Фахрисламов, два портативных озонатора ранее уже были переданы «другом компании», миасским предпринимателем Иваном Бояринцевым в инфекционное отделение местной городской больницы — то есть в подразделение, непосредственно работающие с зараженными COVID. 16 апреля еще два прибора вручены заведующему отделением хирургии этого же учреждения Олегу Марченко для обработки прочих палат и кабинетов медучреждения.

— Технология озонирования воздуха известна давно, — рассказал Антон Фахрисламов. — Озон — сильный окислитель, за счет этих своих качеств он очень эффективен в борьбе с вирусами и болезнетворной микрофлорой. В то же время это нестойкий газ, так что для человека обработка помещений озоном на порядок безопаснее, чем использование хлорсодержащих соединений и другой химии: уже через 40-50 минут после обработки его молекулы разлагаются, превращаясь в обычный кислород.

Челябинские озонаторы работают довольно просто: воздух нагнетается в корпус прибора, обрабатывается коронным электрическим разрядом, и молекулы кислорода — О2 — превращаются в озон, О3. В отличие от кварцевания и ламп Чижевского, обрабатывающих только те поверхности, на которые направлены лучи прибора, озонатор производит газ, который, естественно, заполняет собой весь предоставленный объем, и, соответственно, уничтожает микробы и вирусы по всем помещению без исключения.

Озонаторы в Миассе были с радостью принято в качестве жеста доброй воли. Однако «OzonBox» уже работает над оформлением официального заключения Роспотребнадзора о полезности приборов: до сих пор специалисты надзорного ведомства, признавая эффект озонирования на словах, не могли дать работе компании официального заключения из-за отсутствия соответствующих регламентов. В компании надеются, что в скором времени этот пробел будет устранен.

— Спасибо за начало сотрудничества, — отметил, принимая аппарат, заведующий отделением хирургии ГКБ №2 Миасса Олег Марченко. — Много читал литературы об озонировании, но пока не приходилось видеть приборы своими глазами. Обязательно сравним с нашими методами дезинфекции, интересно будет поставить свои эксперименты!