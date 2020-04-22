«Случай попытались скрыть»: в реабилитационном центре под Челябинском связали и остригли ребенка перед поездкой к врачу

Шокирующий случай произошел в социально-реабилитационном центре Копейска: перед поездкой в больницу, ребенка остригли и связали ему руки. Об инциденте сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— Утром доложили о совершенно диком случае отношения к ребенку в Копейском социально-реабилитационном центре. Случае, который еще и пытались скрыть, — написала она на своей странице в Facebook.

В учреждении начали проверку. Ирина Гехт пообещала довести дело до суда.

— Жестокость в отношении детей должна пресекаться такими же жесткими мерами в отношении обидчиков. А главное, это вновь звонок для системы, — добавила она.

К истории подключилась детский омбудсмен Евгения Майорова.

— Информации пока мало. Знаю, что ребенок обратился сам, — прокомментировала журналисту КП-Челябинск Евгения Майорова. — У Ирины Альфредовны [Гехт] очень жесткая позиция по этому случаю.

Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина в разговоре с корреспондентом КП-Челябинск рассказала, что инцидент произошел в конце марта.

— Мы получили информацию сегодня утром от соцзащиты. Данных о том, что нарушения были систематическими у нас нет, — уточнила Ирина Буторина. — Ребенок находится в трудной жизненной ситуации, ему необходима комплексная поддержка. Стоит задача: дать оценку всем мерам.

Пострадавший ребенок продолжает находиться в учреждении.

На место выехала Евгения Майорова. Все подробности уполномоченный обещала рассказать во второй половине дня — после возвращения из Копейска. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Следственный комитет тоже инициировал доследственную поверку, правда по публикациям в СМИ.

— В региональных СМИ была размещена информация о том, что в Копейском социально-реабилитационном центре перед поездкой в больницу воспитаннику связали руки и остригли. В ходе проверки будет проверена достоверность информации, изложенной в СМИ, и обстоятельства произошедшего, принято процессуальное решение, — доложил старший помощник руководителя регионального СК Владимир Шишков.