Восемь часов прослушиваний и более 150 творческих номеров — ведущий театральный вуз страны — ГИТИС — провел предварительные прослушивания подростков Челябинской области в режиме онлайн. Дистанционные прослушивания и первая на Южном Урале онлайн-мастерская ГИТИС прошли в рамках проекта МТС «Поколение М».

В Челябинской области победителями проекта стали Максим Белошаньгин из Копейска, Екатерина Морозова из Кыштыма, а также Карим Вахитов из Челябинска. По итогам предварительных прослушиваний они рекомендованы к прохождению творческих испытаний для поступления на актерский факультет ГИТИСа. И сразу после окончания карантина их ждут на следующих, уже очных, турах.

Подготовку и творческие способности подростков оценивал мастер проекта МТС «Поколение М», декан актерского факультета, старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Тарас Белоусов. Также в режиме онлайн он провел мастер-класс, где рассказал участникам проекта «Поколение М», как лучше вжиться в образ своего героя и передать его эмоции. Кроме того, он посоветовал южноуральцам, как подготовиться к успешным экзаменам в ГИТИС.

— На нашу мастерскую пришло много интересных и целеустремленных ребят из разных городов Челябинской области, все они серьезно подошли к нашей творческой встрече и подготовили хорошие номера. Я, как педагог, рад видеть большое количество школьников, кто задолго до выпуска задумывается о своей будущей профессии и развивает творческие способности с ранних лет, — комментирует Тарас Белоусов. — Каждому участнику я дал отдельные рекомендации, надеюсь, что в будущем они им пригодятся и помогут лучше раскрыть себя и свои таланты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1206" height="774" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/774705" frameborder="0"></iframe> Трое южноуральских школьников получили рекомендацию декана из ГИТИС.

— Юные южноуральцы отлично показали себя на творческой встрече, которая прошла в рамках проекта «Поколение М». Мы продолжим внимательно следить за нашими ребятами и их дальнейшими успехами — совсем скоро некоторые участники онлайн-мастерской смогут пройти очные прослушивания в ГИТИСе, — говорит директор филиала МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Он также напомнил и о других возможностях для творческой молодежи, которая может принимать участие в онлайн-конкурсах и активностях по разным направлениям. Например, в рамках федерального конкурса «Мастерская ГИТИС» принимаются творческие номера на сайте «Поколения М». Для этого нужно до 31 мая загрузить свое видео на платформу и ожидать подведения итогов.

Победители этого конкурса также смогут пройти на второй этап прослушиваний ГИТИС и получат возможность побывать на экскурсии в этом вузе.

Отметим, что онлайн-мастерская ГИТИСа под эгидой творческо-благотворительного проекта МТС «Поколение М» уже прошла в нескольких регионах России, в том числе Иркутской области и ЯНАО. На следующей неделе предварительные онлайн-прослушивания состоятся в регионах Дальнего Востока.

СПРАВКА

«Поколение М» — комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальной творческой площадке проекта — сайте pokolenie.mts.ru—дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит больше 200 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, Борис Грачевский и «Ералаш», студия «Непоседы» и другие. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

При этом все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 18 миллионов рублей, которые направлены на 57 детских операций.