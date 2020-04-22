Паленым запахло: Южный Урал попал в список регионов с высокой долей нелегальных сигарет

Доля нелегальных сигарет в общем обороте табачного рынка России составляет в среднем 15,6%. В Челябинске этот показатель еще выше — 23,7%, то есть почти каждая четвертая пачка сигарет — это контрафакт или контрабанда. Эти данные представлены в исследовании-ренкинге «Рынок нелегальных сигарет в российских регионах» журнала «Эксперт». Нелегальный рынок табака растет экспоненциально, но комплексный анализ проблемы в разрезе регионального аспекта, независимые российские аналитики сделали впервые, чтобы разобраться в истинных масштабах бедствия.

Что такое нелегальные сигареты

Нелегальными являются сигареты cпризнаками подделки под известные бренды, пачки, ввезенные в Россию контрабандой, продукция с поддельными специальными (акцизными) марками, и даже «подпольная» продукция с настоящими марками, с которой не были уплачены налоги.

Большая часть нелегальных сигарет — 55%, поставляется в Россию контрабандой из стран таможенного союза, прежде всего, из Белоруссии, которая является источником более трети нелегального табака, а также из Казахстана.

В Челябинске такими сигаретами торгуют и из-под прилавка в ларьках, и на рынках. Последнее время выросла и стихийная уличная торговля: табак продают с деревянных лотков, багажников машин или вовсе раскладывают товар на земле неподалеку от магазинов и других людных мест.

Рост черного рынка влечет целый ряд негативных последствий для экономики. Это, в первую очередь, выпадающие доходы бюджета от неуплаты акцизов. По данным аналитиков журнала «Эксперт», только в прошлом году потери федерального бюджета из-за нелегальных сигарет по одному только Челябинску составили более 1,6 млрд рублей. Южноуральская столица занимает третью строчку по потерям от оборота черного табака, уступая только Москве и Ростову-на-Дону.

Помимо этого, убытки несут и предприятия розничной торговли, торгующие легальными сигаретами, а это значит сокращение поступлений в бюджеты и потеря рабочих мест.

Нелегальные сигареты давно уже стали частью разветвленной сети криминальных группировок, которые контролируют и поставки нелегального товара, и его продажу.

К тому же дельцы черного рынка совершенно спокойно отпускают сигареты несовершеннолетним: по данным Совета по проблемам подросткового курения, каждый второй продавец нелегальных сигарет не интересуется, сколько покупателю лет. Уже не говоря о качестве этой продукции. Как ранее сообщала «КП-Челябинск», в нелегальных сигаретах не раз обнаруживали начинку с «сюрпризом» в виде плесени, металлической стружки, а то и мертвых насекомых.

Почему их так много

Как упоминалось выше, основная масса нелегальных сигарет попадает из бывших «союзных республик», в первую очередь, из Белоруссии и Казахстана. Открытая граница в рамках Таможенного союза должна была стимулировать экономические связи, но открыла и возможности для международных преступных группировок.

Через границу с Казахстаном в Челябинскую область ежедневно поступают крупные партии нелегальных сигарет, наш регион является своего транзитным хабом для контрабандистов, но существенная часть их товара оседает на Южном Урале. А с западной границы России идут фуры из Белоруссии. Кроме контрабанды из стран ЕАЭС на наш рынок поступает и нелегальная продукция из Сербии, Арабских Эмиратов, Болгарии, Румынии и других государств.

Преступники поставили нелегальный бизнес буквально на промышленный поток. Речь уже не идет о случаях, когда пачки провозят в багажнике «легковушки» якобы для собственного потребления.

Преступники используют куда более сложные схемы.

— Сейчас контрабандисты активно используют схему так называемого прерванного транзита, — говорит директор по работе с органами государственной власти «JTI Россия» Василий Груздев. — Обычно это выглядит так: на территорию России въезжает фура с грузом сигарет без российских акцизных марок, но с пакетом официальных документов, с пунктом назначения — страна ЕАЭС или дальнего зарубежья. На самом же деле товар сгружается в России, а потом процедура транзита фиктивно закрывается в стране назначения.

Важно заметить, что на эти схемы не повлиял даже особый режим, введенный в связи с пандемией: криминальные структуры отличаются тем, что очень быстро реагируют на любые изменения. Тем более, что придерживаться закона им не надо.

Как считают эксперты, есть несколько факторов, стимулирующих рост рынка нелегальных сигарет. В первую очередь, это разница в цене — в среднем нелегальные сигареты стоят 40-50 рублей за пачку, потому что преступники, конечно, не платят налоги. Из-за повышения ставок акцизов на табачную продукцию в последние годы сейчас в России в налоги составляют не менее 64 рублей 2020 году в цене легальной пачки. Легко увидеть, что нелегальные сигареты стоят меньше, чем налоговая составляющая в легальной продукции.

Второй важный фактор — близость региона к границе. Понятно, что часть нелегального трафика оседает на Урале, потому что преступникам выгодно максимально быстро сбыть контрабанду.

Наказание за нелегальный бизнес не всегда соответствует реальной тяжести ущерба, который преступники наносят государству и обществу. Часто криминал уходит от реальной ответственности, а существующие штрафы недостаточно велики, чтобы стать для преступников реальной преградой.

Что делать?

Продажа табачных изделий приносит существенный доход в федеральный бюджет, а вот проблемы с легальным товарооборотом способны вызвать самые неприятные последствия. По данным «Эксперта», потери федерального бюджета в целом по стране в прошлом году составили более 100 млрд рублей неуплаченных налогов.

Как заявляют добросовестные участники рынка, никакой системной борьбы с нелегальными продавцами сигарет в Челябинске не ведется, а дешевая контрабанда продолжает лишать честный бизнес прибыли. В свою очередь уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров подчеркивает, что кардинально поменять ситуацию возможно только при изменении федерального законодательства.

— Нужно планомерно пресекать коррупционные схемы с участием таможенных органов, ведь без «своих людей» в госструктурах вряд ли возможно проворачивать масштабные поставки сигарет», — прокомментировал Гончаров. — Существенную поддержку в этом правоохранительным органам могут оказать табачные компании, располагающим информацией о контрафактных производствах. Только совместными усилиями правоохранителей, ответственного бизнеса и общества можно добиться результата.

Усилия, о которых говорится, — это ввод единой минимальной цены на табачную продукцию, о чем говорится уже не первый год, усиление контроля за выдачей специальных марок, ужесточение наказания как за производство нелегальной продукции, так и за ее транспортировку и реализацию. Сегодня за продажу нелегальных сигарет продавец может быть оштрафован на сумму до пяти тысяч рублей, что очевидно никак не соразмерно оборотам и прибылям нелегальных торговых точек. Более того, когда очередного лоточника оштрафуют и прогонят с облюбованной точки, он может просто перейти улицу и продолжить торговлю, перехватывая потенциальных покупателей, которые шли бы в легально работающий магазин.

— Когда по разным сторонам одной улицы стоят легальный и нелегальный киоски, легальному можно закрываться, — так эту ситуацию описал вице-председатель регионального отделения «Опоры России Алексей Ларин. — И ввод минимальной цены, и увеличение ответственности за реализацию получили одобрение федерального Правительства, но Государственная Дума не приступила к рассмотрению этих вопросов из-за пандемии. Судя по всему, приостановились и межведомственные согласования минфина по решению проблемы подделки или незаконного получения специальных марок.

Отдельно следует отметить необходимость гармонизации акцизов на уровне ЕАЭС. Соглашение стран, входящих в союз было подписано в прошлом году, но ставка будет выровнена лишь к 2024 году. Это важный шаг в борьбе с нелегальными сигаретами, но свой эффект он даст не сразу.

При этом все понимают, только ужесточением законов черный рынок не победить. Важно, чтобы законы действовали — необходимы системные правоприменительные меры. Для этого нужно целенаправленно работать, используя любую возможность и не дожидаясь удачных условий. Уже сейчас правоохранители на местах могут и должны усилить постоянное давление на табачный криминал, а власти — поддержать легальную розницу. Ведь именно для торговцев нелегальным товаром сейчас «горячая пора» — многие магазины закрыты из-за карантина, проверки свернуты,но курить никто меньше не стал. И от этой ситуации страдают в первую очередь законопослушные продавцы, исполняющие предписания властей. И здесь задача государства — не дать криминалу нажиться на тяжелых для страны временах.