«Галамарт» развез бесплатные наборы для многодетных семей и пенсионеров в 8 городах России

Курьеры сети «Галамарт» доставили более 1 000 бесплатных хозяйственных наборов для пенсионеров и творческих материалов для многодетных семей в восьми городах России.Таким образом сеть поддержала не словом, а делом тех, кто вынужден находиться дома в это откровенно непростое время.

Доставка до квартиры, как и сами наборы, была бесплатной. Курьерам «Галамарта» помогали волонтеры, действующие в рамках общероссийской акции взаимопомощи.

Наборы для пенсионеров включали в себя хозтовары «на каждый день»: губки для мытья посуды, салфетки для кухни, комплекты полотенец, контейнеры для хранения продуктов и многое другое.

Фото предоставлено компанией Галамарт.

В наборы для многодетных семей вошли яркие книги и раскраски, пазлы, интерактивные игрушки и игровые наборы – в общем, множество красочных вещей, которые от души порадовали малышей.

Жители городов искренне поблагодарили курьеров за столь неожиданные подарки; все отметили, как приятно получить подобную помощь.

Фото предоставлено компанией Галамарт.

Партнером социальной акции выступила АНО «Азбука детского счастья». Автономная некоммерческая организация приготовила многодетным семьям книги и интерактивные раскраски. С помощью специально разработанного бесплатного приложения за одну секунду на страницах оживают плоские картинки: персонажи двигаются; появляются объемные модели транспорта, зданий, скульптурных композиций; «всплывают» фотографии и видео о живописных, памятных местах нашей страны.

Фото предоставлено компанией Галамарт.

Города, в которых проводилась акция: Барнаул, Пермь, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Каменск-Уральский, Нижний Тагил.

Всю информацию о социальной акции можно узнать на официальном сайте «Галамарт».