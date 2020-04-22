Сотрудники реабилитационного центра под Челябинском объяснили, зачем связали ребенка

В истории с социально-реабилитационным центром в Копейске, где остригли и связали ребенка, оказалось все не так однозначно. Журналист КП-Челябинск пообщался с детским омбудсменом Евгенией Майоровой после ее визита в учреждение.

— Ситуация такая: ребенка жизнь не баловала. Сотрудники центра не справились и не нашли поддержки. С их слов, им просто говорили: работайте сами, — прокомментировала Евгения Майрова.

Ребенку предстояла плановая госпитализация. Он отказывался и грозился сбежать. Основания для опасений у персонала были — мальчик уже исполнял свои угрозы и без спроса покидал центр. При этом школьник дерзил и хамил взрослым. От бессилия сотрудники связали ему руки шарфом. Обрили его не забавы ради, а по санитарным требованиями больницы. По информации КП-Челябинск из собственных источников, у мальчика были вши.

Сегодня утром первый вице-губернатор Ирина Гехт заявила, что дело намерены довести до суда и наказать виновных. После разговора с сотрудниками реабилитационного центра Евгения Майорова задается вопросом: где гарантия, что с ним справится кто-то другой? Кроме того, есть проблемы во взаимоотношениях мальчика с другими детьми.

— Встретиться с ребенком мне пока не удалось — он находится в следственном комитете. Я поеду туда снова, — добавила Евгения Майорова.

Как сообщал ранее сайт КП-Челябинск инцидент в социально-реабилитационном центре произошел в конце марта, но придали огласке его только сегодня. Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт заявила, что случай пытались скрыть и пообещала наказать обидчиков.

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