Дзюдоист Кирилл Денисов показал, как детям тренироваться дома

Вот уж кому не сидится дома смирно, так это детям: их кипучая энергия постоянно требует выхода. Что ж, и отлично! Чемпион Европы 2013 года в Будапеште и I Европейских игр-2015 в Баку, заслуженный мастер спорта России Кирилл Денисов показывает оптимальные и совсем не скучные упражнения для детей, которые можно выполнять дома. А лучшие помощники в этом – спортивные аксессуары от бренда SilaPro, девиз которого «Качество должно быть доступным!».

Тренировки для детей дома с Кириллом Денисовым. Комплекс упражнений для рук и спины.

Планка и отжимания на коврике, ходьба на руках с помощью фитбола, перекатывания и подтягивания, лежа на спине… Веселые упражнения можно и нужно выполнять вместе с детьми: ведь спорт – отличное занятие для всей семьи!

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