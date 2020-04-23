Зачем в челябинской больнице организовали «чистые» и «грязные» зоны

Областная клиническая больница № 3 — одна из крупнейших в регионе. Построенная три десятка лет назад, она сначала работала как больница «скорой помощи». В народе «тройку» так до сих пор и зовут — «скорая помощь». Обслуживает ОКБ № 3 более 56 тысяч человек.

Сейчас, когда регион разворачивает 2,5 тыс коек для возможного , «тройка» станет одной из госпитальных баз региона. Пациентов пока нет, но для их приема все готово.

Губернатор Алексей Текслер побывал в ОКБ №3, оценил степень ее готовности к работе с коронавирусной инфекцией и пообщался с медиками.

РАБОТА ПЛЮС УЧЕБА

Главный врач «тройки» Михаил Вербитский сообщил, что отделения больницы сейчас поделены на «Чистые» и «грязные» зоны. Планировка позволяет исключить пересечение и распространение инфекции. В «грязной» зоне медики в пору пандемии СOVID-19 находятся вместе с пациентами.

В «тройке» развернуто 120 коек для приема больных коронавирусом. Каждое место оснащено кислородом. Подготовлены аппараты ИВЛ и оборудование для детоксикации больных. К слову, в мае Челябинская область получит 600 аппаратов искусственной вентиляции легких. Алексей Текслер поручил предусмотреть возможность разворачивания дополнительных коек в случае необходимости.

Медикам сейчас нелегко. Кроме возросшего объема работы врачи проходит обязательную переподготовку. Минздрав РФ ведет непрерывное переобучение по лечению больных COVID-19. Переобучение проходит весь персонал клиник — от санитаров до врачей. Губернатор сообщил врачам «тройки», что, учитывая возросшие объемы нагрузок, федеральной и региональной властью для медработников предусмотрены дополнительные выплаты.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Глава региона и главврач ОКБ № 3 обсудили перспективы развития лечебно-профилактического учреждения. Эпидемия коронавируса непременно закончится, жизнь — продолжится. Обсудили вопрос строительства очередного корпуса больницы — площади медгородка позволяют.

В «тройке» Алексей Текслер осмотрел операционные: неотложная хирургическая помощь челябинцам оказывается даже во время эпидемии коронавирусной инфекции; кабинет мультиспиральной компьютерной томографии, а также отделения реанимации, интенсивной терапии и нейрохирургии.

Регион готов к любому сценарию. Фото: gubernator74.ru

«ГОТОВЫ К ЛЮБОМУ СЦЕНАРИЮ»

В официальных аккаунтах в соцсетях губернатор подвел итоги посещения больницы:

— Продолжаем борьбу с коронавирусом. Одна из основных задач — готовность медицины оказать всю необходимую помощь возможным пациентам. Лично проверил готовность госпитальной базы в областной больнице №3, где развернуто 120 коек с возможностью подготовить еще столько же. Мобилизуем все возможности, готовы к любому сценарию.

В «тройке» развернуто 120 коек для приема больных с коронавирусом. Есть все необоходимое оборудование. Фото: gubernator74.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— ОКБ № 3 — одна из больниц, которая в настоящий момент полностью готова. Мы мобилизуем все возможности, все наши усилия для того, чтобы на 100% быть готовыми к любому сценарию, к любому развитию ситуации. Здесь госпитальная база подготовлена и с точки зрения оборудования, и с точки зрения коек, и, самое главное, мы пообщались с врачами, с медиками — также стопроцентная готовность. Персонал обучен, знает и понимает, что нужно делать, я думаю, что на днях сюда уже могут поступить первые больные.