Когда в Челябинской области обманутые дольщики получат ключи от своих квартир

Высотка по ул. Профессора Благих в Челябинске строилась долго, трудно, со скандалами. Застройщик, СК «Радуга», взялся за возведение семи домов на Северо-западе Челябинска, но дольщики в срок ключей от квартир не дождались. В прошлом году строительную компанию признали банкротом. Достроить дом ожидающие новоселья попросили губернатора Алексея Текслера. Здание фактически было готово: люди навещали стройплощадку, смотрели на окна своих квартир, но въехать не могли!

Работы на доме внезапно завершились в декабре 2018 года. К тому времени часть квартир уже подготовили к въезду людей: настелили на пол линолеум, поклеили обои на стены, завезли сантехнику. Смонтировали часть лифтового и котельного оборудования. Дольщики волновались: как бы имущество не растащили мародеры!

Алексей Текслер признается, что было тяжело наблюдать за тем, что фактически готовый дом простаивает, что люди не могут въехать в свои квартиры. Кстати, директор СК «Радуга», Александр Серебрянский, — фигурант уголовного дела о мошенничестве. По мнению следователей, глава строительной компании похищал деньги дольщиков. Все эти годы люди погашали ипотеку и были вынуждены оплачивать арендное жилье или ютиться у родственников.

И вот дом достроен. На новоселье теперь уже не дольщики, а хозяева новых квартир, пригласили губернатора.

— Я хорошо эту историю помню: как вы пришли ко мне и предложили завершить строительство за счет регионального фонда КЖСИ, а не ждать ни ДОМ.РФ, ни какие-то другие решения, в силу того, что дом в высокой степени готовности. По сути, речь шла об инфраструктурной «начинке» дома — коммуникациях, — обратился губернатор к хозяйке одной из квартир Яне Попиль.

За счет средств фонда помощи ЮУ КЖСИ в доме №69 по ул. Профессора Благих производилось техническое подключение ОАО «МРСК Урала» и МУП «ПОВВ», а также завершение внутренних работ (отделка, электрика, замена оконных стекол) и подключение здания к сетям.

Яна Попиль вспомнила, как год назад вместе с соседями, товарищами по несчастью, она начала активно бороться за достройку дома, бегать по инстанциям.

— Мы обращались в минстрой, к губернатору Текслеру, и благодаря всем усилиям, в том числе конкурсного управляющего, мы добились того, чтобы наш дом ввели в эксплуатацию. Мы прошли через банкротство, нам пришлось включаться в реестр кредиторов. И вот наконец-то получаем документы и в свои квартиры въезжаем, — рассказала Яна.

Один дом на ул. Профессора Благих СК «Радуга» сдан. А что с остальными шестью? Как пояснили в региональном минстрое, их достроят вместе с фондом «ДОМ.РФ». Ситуация по достройке проблемных домов, возводящихся за счет средств дольщиков, находится на личном контроле губернатора.

В списке — еще 33 долгостроя

ЦИФРА

3300 дольщиков в Челябинской области ждут своих квартир. Еще год назад их было 4600. 1300 человек получили ключи от квартир.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— У нас 33 дома, которые мы вместе с фондом «ДОМ.РФ» признали проблемными по двум домам уже есть решение: это дом в Челябинске, на ул. Доватора, 46 и дом в Миассе. В Миассе дольщики жилищно-инвестиционной компании получат денежную компенсацию.

На достройку 21 дома заключены соглашения с фондом. По оставшимся домам продолжается работа. Все необходимые средства в региональном бюджете для софинансирования программы «ДОМ.РФ» заложены. Президент РФ принял решение о докапитализации фонда «ДОМ.РФ» на 30 млрд рублей, а также выдаче фонду гарантий Минфина РФ на 50 млрд рублей. Эти деньги, в том числе, пойдут на достройку наших проблемных домов, и мы надеемся, что уже в этом году по всем домам будут приняты конкретные решения и в ближайшие год-два они будут достроены Мы эту работу обязательно завершим. Все люди въедут в свои дома.