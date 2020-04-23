Автозавод «Урал» передал администрации Миасского городского округа крупную партию масок и дезинфицирующего средства

22 апреля 2020 года руководитель «Социального комплекса» автомобильного завода «Урал» Юрий Ефименко передал администрации Миасского городского округа 20 000 масок и 700 литров дезинфицирующего средства. В конце марта — начале апреля в городе был отмечен дефицит СИЗ, которые обеспечивают первичную защиту и помогают сохранить здоровье тем, кто каждый день сражается с пандемией и ее последствиями.

В этот же день спонсорская помощь была направлена людям и организациям, принимающим на себя первый удар в борьбе с коронавирусом: стерильные одноразовые маски и дезинфицирующие средства поступают в медицинские учреждения, органы социальной защиты и многофункциональные центры Миасса.

По решению правительства области автозавод «Урал» работает в штатном режиме: каждый день сходят с конвейера и отправляются в дорогу автомобили «Урал», предприятие заботится о своих работниках и жителях города.

Григорий Тонких, глава Миасского городского округа:

— Сегодня мы принимаем очередную помощь от автомобильного завода «Урал». Эти средства индивидуальной защиты — не разовая акция: недавно социальным службам Миасса была передана партия медицинских перчаток, выделен транспорт для помощи в доставке продуктов и медикаментов горожанам из группы риска.

Юрий Ефименко, генеральный директор «Социального комплекса» АЗ «Урал»:

— «Автозавод «Урал» — системообразующее предприятие, накрепко связанное с Миассом десятками нитей. Городские проблемы автозавод никогда не обходил стороной. В поле нашего постоянного внимания и забота о здоровье жителей нашего города. Социальная сфера для предприятия была, есть и будет приоритетным направлением, в том числе приходится решать и многих городские вопросы.

Наши медики, работники социальной защиты и сотрудники служб, обеспечивающих жизнедеятельность города, это те, кто сейчас в прямом смысле слова находится на передовой. Работы много: дежурство по 12 часов, помощь миассцам, находящимся в зоне риска, работа с документами, государственными услугами и коммунальными службами. И все это целыми днями — в средствах индивидуальной защиты. В военные годы завод «Урал» обеспечивал фронт всем необходимым. И сейчас, в наши дни, миссия та же: обеспечить тем, кто на передовой, надежный тыл и защиту. Для нас их жизни и здоровье значат очень многое.

Об автомобильном заводе «Урал»

Автомобильный завод «Урал» является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Выпускает полноприводные грузовые автомобили и шасси колесных формул 4х4, 6х6, 8х8 грузоподъемностью от 4 до 20 т; вахтовые автобусы на базе полноприводных автомобилей с колесными формулами 4х4 и 6х6; грузопассажирские автомобили. Также предприятие выпускает дорожные грузовики с колесной формулой 6х4: самосвалы, седельные тягачи, шасси под установку различной спецтехники. Флагманская модель предприятия — автомобиль «Урал NEXT». Линейка предприятия представлена более чем 250 модификациями машин. Это вахтовые автобусы, подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства. Грузовики автозавода «Урал» востребованы клиентами в 40 странах мира. Доля предприятия на российском рынке полноприводных грузовых автомобилей — около 30%. Реализация автомобилей «Урал» ведется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает порядка 100 сертифицированных сервисных центров. Предприятие находится в городе Миассе Челябинской области.